Call of Duty Modern Warfare 2: Die zum Start verfügbaren Spielmodi und mehr

Bevor der neue "Call of Duty"-Ableger am 28. Oktober erscheint, informiert Activision über die enthaltenen Spielmodi und alle anderen Inhalte.

Die Kampagne ist bereits spielbar, das vollwertige Spiel erscheint am kommenden Freitag. Das Herzstück ist natürlich wie in jedem „Call of Duty“-Ableger der Multiplayer. Alle Inhalte, die zum Release enthalten sein werden, listete Activision jetzt in einem umfangreichen Blogartikel auf.

Altbekannte und neue Modi

Die Spielmodi richten sich nach der Map-Kategorie. Auf den sogenannten Core-Maps (6v6) spielt ihr folgende Modi:

Frei für Alle: Jeder kämpft für sich selbst. Wer als Erstes 30 Kills erzielt, beendet die Runde. Allerdings gelten die drei Höchstplatzierten als Gewinner.

Jeder kämpft für sich selbst. Wer als Erstes 30 Kills erzielt, beendet die Runde. Allerdings gelten die drei Höchstplatzierten als Gewinner. Team Deathmatch: Der Klassiker, in dem es ausschließlich um Kills geht.

Herrschaft: Drei Punkte müssen eingenommen und möglichst lange gehalten werden.

Stellung: Nehmt die Stellung ein und haltet sie. Jede Minute ändert sich die Position.

Hauptquartier: Ähnelt dem vorherigen Modus. Ihr müsst das Hauptquartier einnehmen und möglichst lange verteidigen. Wird es ausgeschaltet, zeigt die Karte ein neues Hauptquartier an.

Kontrolle: Im Wechsel greift ihr zwei Ziele an und verteidigt sie anschließend. Beide Teams verfügen über insgesamt 30 Leben.

Gefangenenbefreiung: Entführt die Geiseln oder beschützt sie davor. Im Vergleich zu den anderen Spielmodi gibt es hier keine Respawns.

Knock Out: Die beiden Teams kämpfen um einen Geldbeutel, der sich im Zentrum der Karte befindet. Auch hier gibt's keine Möglichkeit zu Respawnen, dafür aber eine Revival-Funktion.

Suchen & Zerstören: Ein weiterer Klassiker. Sucht das Ziel auf und platziert eine Bombe oder bewahrt das gegnerische Team davor.

Und dann haben wir noch die Battle-Maps, die Platz für bis zu 32 Spieler bieten:

Ground War: Der „Battlefield"-ähnliche Modus mit Fahrzeugen. 64 Spieler kämpfen in zwei gleich großen Teams gegeneinander.

Der „Battlefield“-ähnliche Modus mit Fahrzeugen. 64 Spieler kämpfen in zwei gleich großen Teams gegeneinander. Ground War Invasion: Eine chaotische Schlacht, in der neben Spielern auch Bots zum Einsatz kommen.

Die Karten

Sowohl Core- als auch Battle-Maps werden geboten, die sich wiederum in diese drei Kategorien unterteilen: Al Mazrah, Las Almas und der Rest der Welt.

Al Mazrah: Die Maps gehören zur Region, die als Schauplatz für „Call of Duty Warzone 2.0“ dient. Deshalb werden viele Karten auf Schlachtfeldern des neuen Battle Royale-Ablegers basieren.

Las Almas: Die zentralamerikanische Region aus der Kampagne. Viele Haupt- und Gefechtskarten sind enthalten.

Rest der Welt: Gebiete außerhalb von Al Mazrah und Las Almas. Vermutlich zählen hierzu altbekannte Maps aus früheren Ablegern der Reihe.

Welche Maps genau zum Start verfügbar sind, verrät wohl ein Hinweis in der Datenbank. Offenbar können sich die Spieler auf elf Core-Maps und fünf Battle-Maps einstellen:

Genau wie in den vorherigen Ablegern könnt ihr eure Perks, Killstreaks und Feld-Upgrades selbst auswählen. Was genau hier zur Auswahl steht, erfahrt ihr im offiziellen Entwickler-Artikel.

