Naughty Dog & Visual Arts: Arbeiten gemeinsam an einem AAA-Game

Sony Interactive Entertainment baut mit Visual Arts ein weiteres internes Entwicklungsteam auf. Die „preisgekrönte Produktionsgruppe“ arbeitete zuletzt gemeinsam mit Naughty Dog an dem Remake zu „The Last of Us“. Dabei haben sie eine Support-Rolle eingenommen. Spezialisiert hat sich das unterstützende Team auf folgende Gebiete: Animation, Motion Capture, Cinematics, Kunst und Scanning .

Eine klare Vision

Nun arbeitet Visual Arts erneut mit Naughty Dog zusammen – an einem bisher unangekündigten AAA-Projekt. In der Stellenausschreibung ist von einer „klaren Vision und einem klaren Plan für die Veröffentlichung“ die Rede. Wie bei allen anderen Sony-Spielen sind eine hohe grafische Qualität und ein fesselndes Spielerlebnis zu erwarten.

Um die Entwicklung dieses Projekts weiter voranzutreiben, sucht Sony einen Senior Producer. Alle Aspekte der AAA-Entwicklung muss der gesuchte Kandidat beherrschen. Zudem braucht er mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und sollte an mindestens zwei ambitionierten Projekten mitgewirkt haben.

Weil die beiden Studios erst vor kurzer Zeit gemeinsam an einem Remake gearbeitet haben, wäre eine weitere Neuauflage nicht ausgeschlossen. Wünschenwert wäre aber eine gänzlich neue IP.

Das nächste Inhouse-Studio?

Möglicherweise macht Sony aus Visual Arts ein eigenständiges Entwicklerstudio. Zuletzt war so etwas beim Inhouse-Studio Pixel Opus im Jahr 2014 der Fall. Einst soll das schon bei „The Last of Us Part I“ geplant gewesen sein, doch Sony entschied sich dazu, Naughty Dog mit der Entwicklung zu beauftragen. Ab diesem Zeitpunkt diente Visual Arts lediglich als unterstützendes Entwicklerteam.

