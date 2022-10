Stranger of Paradise FF Origin: Wanderer of the Rift veröffentlicht – Der Trailer zum Launch

Mit "Wanderer of the Rift" steht ab sofort der nächste DLC zum Action-Rollenspiel "Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin" bereit. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer darf der offizielle Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

Wie Square Enix und die Entwickler von Team Ninja bekannt gaben, steht mit „Wanderer of the Rift“ ab sofort die neueste Download-Erweiterung zum Action-Rollenspiel „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ bereit.

Um euch noch einmal auf die vor euch liegenden Abenteuer einzustimmen, stellten die beiden Studios den offiziellen Launch-Trailer zum DLC bereit. In diesem wird unter anderem auf die Gegner und die neuen Fähigkeiten eingegangen, die mit „Wanderer of the Rift“ den Weg ins Spiel finden. Riskiert also einen Blick.

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigt, können die DLCs zu „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“ lediglich im Rahmen des Season-Pass und nicht einzeln erworben werden.

Diese Inhalte warten im neuen DLC

Doch welche Inhalte werden euch im Detail geboten? Zum einen wird die „Gilgamesh, Wanderer of the Rift“ genannte Mission Einzug halten, deren Name bereits deutlich macht, mit wem wir es hier zu tun bekommen. Die Rede ist vom legendären Krieger Gilgamesh, der euch mit seinem Schwert und seinem Speer das Leben schwer machen wird. Ebenfalls versprochen wird ein neuer und besonders knackiger Schwierigkeitsgrad, der sich an diejenigen unter euch richtet, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Der neue Schwierigkeitsgrad trägt den Namen „Gilgamesh“ und ebnet unter anderem den sogenannten Chaos-Monstern den Weg ins Spiel. Hierbei haben wir es laut Entwicklerangaben mit Gegnern zu tun, die euch auf der einen Seite zwar alles abverlangen, auf der anderen jedoch besonders wertvolle Beute fallen lassen können.

Höherstufige Monster und magische Relikte, die durch Beschwörungen wie Odin, Bahamut und Ifrit gesegnet sind, runden den Schwierigkeitsgrad ab.

