The Last of Us Multiplayer: Erscheint vermutlich als Free-2-Play-Titel

The Last of Us Multiplayer:

Der Standalone-Multiplayer zu "The Last of Us" könnte vom ersten Tag an kostenlos spielbar sein. Darauf weist eine kürzlich veröffentlichte Stellenanzeige des Entwicklers hin.

Bekanntlich handelt es sich beim kommenden Multiplayer-Spiel zu „The Last of Us“ um ein Live-Service-Spiel. Wie bei vielen anderen Titeln in dieser Kategorie ist auch in diesem Fall mit dem Free-2-Play-Modell zu rechnen. Das verrät eine neue Stellenanzeige von Naughty Dog.

Eine der gewünschten Zusatzqualifikationen lautet: „Nachgewiesene Erfahrung in der Produktion eines kostenlos spielbaren AAA-Livetitels.“

Um das Spiel zu monetarisieren, wird das Entwicklerteam voraussichtlich auf Mikrotransaktionen setzen. In regelmäßigen Abständen ist mit Seasons zu rechnen, von denen jede einen kostenpflichtigen Battle Pass mit sich bringt. Außerdem ist ein Ingame-Shop wahrscheinlich, in dem kosmetische Ausrüstungsteile gekauft werden können. Wie erfolgreich dieses Modell sein kann, zeigen Battle-Royale-Hits wie „Fortnite“, „Apex Legends“ oder „Call of Duty: Warzone“.

Regelmäßig neue Inhalte

Schon im Juni dieses Jahres berichtete Industrie-Insider Jeff Grubb: Uns erwartet ein sehr Live-Service-lastiges Spiel. Regelmäßig sollen neue Inhalte eingeführt werden, ohne dass der Spieler viel Material herunterladen muss.

Related Posts

Offizielle Details zum Spiel folgen erst nächstes Jahr. Das ließ Neil Druckmann auf dem letzten Summer Game Fest verlauten. Bisher ist lediglich bekannt, dass wir es mit einem umfangreichen Multiplayer-Projekt zu tun bekommen. Ihr könnt euch auf einen neuen Schauplatz einstellen, der als eine dichte Stadt mit vielen Details beschrieben wurde. Des Weiteren erwarten euch völlig neue Charaktere.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren