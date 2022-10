Star Ocean – The Divine Force: Launch-Trailer und Review-Roundup

Star Ocean - The Divine Force:

Heute ist der neue „Star Ocean“-Ableger für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erschienen. Worauf ihr euch einstellen könnt, veranschaulicht der Launch-Trailer. Alternativ könnt ihr euch auch die japanische Variante anschauen.

Aktuell kann lediglich die PS5-Version einen Metascore vorweisen: Basierend auf zehn eingereichten Testwertungen hat das JRPG 74 Punkte erhalten. Im Nachfolgenden seht ihr alle Rezensionen aufgelistet.

Digitally Downloaded – 90 Punkte

Screen Rant – 80 Punkte

Wccftech – 80 Punkte

GamersRD – 80 Punkte

Noisy Pixel – 80 Punkte

PSX Brasil – 80 Punkte

CGMagazine – 70 Punkte

IGN – 70 Punkte

Hardcore Gamer – 60 Punkte

Worth Playing – 55 Punkte

Ein Liebesbrief an die Serie mit technischen Macken

Schauen wir uns ein paar Begründungen der Tester näher an:

Genau wie vier andere Magazine hat sich PSX Brasil für 80 Punkte entschieden: „Star Ocean: The Divine Force ist sowohl ein Liebesbrief an die Serie als auch eine Reflexion darüber, wie die Zukunft der Serie mit der Leistung der aktuellen Konsolen aussehen könnte. Während die Geschichte und das Gameplay die Spieler begeistern und eine unerwartete Tiefe bieten, bleibt das Spiel aufgrund seiner technischen Einschränkungen hinter seinem Potenzial zurück.“

Weniger überzeugt ist das CGMagazine: „Star Ocean: The Divine Force ist ein solides JRPG, das sich in mehr als einer Hinsicht zwischen zwei Welten bewegt. Das führt zu einem lohnenswerten, aber mittelmäßigen Abenteuer mit ordentlichem Wiederholungspotenzial.“

Hardcore Gamer zeigt sich ernüchtert: „Ich könnte nicht enttäuschter darüber sein, wie Star Ocean: The Divine Force herausgekommen ist, dass ich lieber zurückgehen und Tri-Ace’s Infinite Undiscovery erneut spielen würde. Man kann sich damit trösten, dass The Divine Force zumindest besser ist als Integrity and Faithlessness. Denn es gibt zwar einige interessante Momente, aber die werden von dem äußerst enttäuschenden Gesamtpaket überschattet.“

Zumindest das Kampfsystem kann die Presse überzeugen. Ein großer Schwachpunkt ist jedoch die Technik, die mehrmals negativ erwähnt wird. Könnt ihr euch für japanische Rollenspiele und vor allem für die „Star Ocean“-Reihe begeistern, solltet ihr aber durchaus Spaß haben.

Im PlayStation Store zahlt ihr für den Titel 69,99 Euro. Seid ihr noch skeptisch, könnt ihr euch eine zweistündige Demoversion herunterladen.

