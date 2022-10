Xbox Series X/S & Xbox Game Pass: Microsofts Phil Spencer deutet Preiserhöhungen an

In dieser Konsolen-Generation sah sich die PlayStation-Community bereits mit mehreren Preissteigerungen konfrontiert. Zum einen wurden die Preise für First-Party-Produktionen auf der PS5 in dieser Generation auf 79,99 Euro erhöht.

Darüber hinaus räumte Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen ein, dass sich das Unternehmen dazu gezwungen sah, auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundene Inflation mit Preiserhöhungen der PlayStation 5 zu reagieren. Sowohl das Standard-Modell als auch die Disc-Variante stiegen hierzulande um 50 Euro im Preis.

Nachdem Microsoft bisher von Schritten dieser Art absah, könnten auf absehbare Zeit auch die Preise der Xbox Series X/S, der Spiele oder des Xbox Game Pass steigen. Dies deutete Phil Spencer, das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, auf der „WSJ Live“ an.

Wann und in welchem Rahmen die Preise erhöht werden sollen, bestätigte Spencer allerdings nicht. Stattdessen äußerte er sich wie folgt: „Ich bin der Meinung, dass wir die Preise für bestimmte Dinge irgendwann erhöhen müssen. Vor den Feiertagen hielt ich es jedoch für wichtig, an den Preisen festzuhalten. Wir haben den Preis für unsere Konsole beibehalten, wir haben den Preis für Spiele und unser Abonnement beibehalten.“

Spencer weiter: „Ich denke nicht, dass wir das ewig durchhalten können. Ich denke schon, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge erhöhen müssen.“ Spekuliert wird, dass Microsoft im Laufe des kommenden Jahres zunächst im Bereich der Spielepreise nachziehen und den Preis von First-Party-Titeln genau wie Sony Interactive Entertainment, Ubisoft oder 2K Games von derzeit 69,99 auf 79,99 Euro erhöhen könnte.

Auch der Preis des Xbox Game Pass, der laut Spencer bereits profitabel ist, könnte steigen. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

