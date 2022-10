F1 Manager 2022: Support endet nach nur zwei Monaten

Am 25. August dieses Jahres erschien der „F1 Manager 2022“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Jetzt kündigte der Community Manager von Frontiers Development das letzte größere Update für die Simulation an. Somit endet die Unterstützung schon zwei Monate nach der Veröffentlichung.

Mit dem kommenden Update geht das Entwicklerteam zum letzten Mal auf das Spieler-Feedback ein. Danach folgen nur noch kleinere Patches, die keinen wirklichen Einfluss auf das Gameplay haben.

Warum? Frontiers Development sieht sich dazu gezwungen, den Fokus voll auf die nachfolgenden „F1 Manager“-Projekte zu legen. Nur so kann garantiert werden, dass die kommenden Spiele ihr Potenzial ausreizen und somit die Erwartungen erfüllen.

Jedenfalls enthält das finale Update visuelle Aktualisierungen der Fahrzeugmodelle. Die wichtigsten Merkmale aktueller F1-Designs kommen hinzu, zum Beispiel Autoteile und Lackierungen. Zudem wird der Kraftstoffverbrauch während der Qualifikationsrunden angepasst und falsche Berechnungen der Rennzeit korrigiert. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Optimierungen.

Nutzer bereuen den Kauf

Käufer des Spiels sind darüber natürlich nicht erfreut. Ein Nutzer kündigt deshalb einen Boykott des nächsten Spiels an: „Das ist schrecklich! Ich bereue es, dieses Spiel gekauft zu haben, und werde das nächste Spiel nicht kaufen.“

Ein anderer User sieht die Lage weniger kritisch und fragt, was die Entwickler noch großartig hinzufügen sollen. Ein langfristiger Support oder DLCs wurden im Vorfeld nicht angekündigt. Und größere Fehler scheint es nicht mehr zu geben.

Die gewünschten Verbesserungen und Neuerungen sollen in den nächsten Ableger einfließen. Dafür schaut sich Frontiers Development an, was die Spieler im Netz so schreiben. Aus diesem Grund fordern sie die Community dazu auf, ihre Gedanken zum Spiel zu teilen.

