Resident Evil Village: Die Winters-Erweiterung ist da – was die Presse sagt

Content-Nachschub für „Resident Evil Village“: Am heutigen Freitag ist die Winters-Erweiterung herausgekommen, die drei neue Inhalte mit sich bringt. Erlebt mit Ethans Tochter ein verzerrtes Abenteuer, erlebt die Hauptgeschichte erneut aus der Third-Person-Perspektive und spielt den überarbeiteten Mercenaries-Modus.

Ob der neue DLC überzeugen kann, verraten euch die internationalen Testwertungen. Aktuell liegen 23 Rezensionen vor, die überwiegend positiv ausfallen. Doch auch ein paar gemischte Wertungen sehen wir. Für eine negative Wertung hat sich nur ein einziger Tester entschieden.

Ein tolles, aber kurzes Spielerlebnis

Voll zufrieden ist die argentinische Gaming-Seite Malditos Nerds: „Winters‘ Expansion ist trotz seiner Unzulänglichkeiten einer der interessantesten und frischesten Inhalte, die die Serie von Capcom erhalten hat. Wie bei End of Zoe in Resident Evil 7 gibt es hier neue Ergänzungen auf der Gameplay-Ebene und die neue Storyline in Shadow of Rose wird die Fans nicht unberührt lassen.“

God is a Geek findet die Erweiterung ebenfalls gelungen, ist aber nicht gänzlich überzeugt: “ Winters Expansion bietet neue Möglichkeiten, das Original zu spielen. Shadows of Rose ist ziemlich gut, aber ziemlich kurz und hat mich nicht zufrieden gestellt, als der Abspann lief.“

Auch bei Push Square kritisiert man die kurze Spieldauer (etwa dreieinhalb Stunden). Dafür scheint die Qualität zu stimmen: „Shadows of Rose macht seine kurze Laufzeit wett, indem es jede Minute davon zu einem Qualitätserlebnis macht. Mit einigen unglaublich einfallsreichen Sequenzen, unterhaltsamen Rätseln und der üblichen Resident Evil-Gameplay-Schleife lässt Capcom die Geschichte der Familie Winters auf einem Höhepunkt enden.“

Eher durchwachsen betrachtet GamingBolt das Erweiterungspaket: „Es fühlt sich nie wie eine unverzichtbare Ergänzung des RE-Universums an, aber wer das Basisspiel mochte, wird hier trotzdem eine Menge zu schätzen wissen.“

Zusammengerechnet kommt die Winters‘ Erweiterung auf 74 von 100 möglichen Punkten. Bei einem Preis von 19,99 Euro könnt ihr also nicht viel falsch machen.

Falls ihr „Resident Evil Village“ noch nicht besitzt, könnt ihr das Spiel und den DLC zusammen kaufen. Gleichzeitig ist nämlich die Gold Edition erschienen, die Capcom für 49,99 Euro anbietet.

