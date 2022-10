Uncharted 5: Stellenausschreibung befeuert Gerüchte um einen neuen Ableger

Bereits im Januar des vergangenen Jahres erreichte uns das Gerücht, dass die Entwickler der Sony San Diego Studios an einem neuen „Uncharted“-Abenteuer arbeiten könnten.

Für die Gerüchte verantwortlich war Michael Mumbauer, der bis November 2020 als Studio-Leiter für Sony San Diego verantwortlich war und in seinem Lebenslauf angab, dass das Studio „an einem Action-Adventure auf Basis einer bestehenden Marke arbeitet“. Schnell wurde natürlich vermutet, dass sich Mumbauer hier auf die „Uncharted“-Marke beziehen könnte.

Nachdem es um dieses Thema in den letzten Monaten recht still wurde, sorgen die Verantwortlichen von Sony San Diego in diesen Tagen für neue Spekulationen rund um ein neues „Uncharted“.

Ein Gemeinschaftsprojekt von Sony San Diego und Naughty Dog

In einer aktuellen Stellenausschreibung von Sony San Diego ist nämlich nicht nur von der Rückkehr einer „beliebten Marke“ die Rede. Weiter heißt es, dass das nicht näher konkretisierte Projekt aus einer Zusammenarbeit zwischen Sony San Diego und Naughty Dog hervorgehen wird: „Unser Team versucht, Sony Interactive Entertainment positiv zu beeinflussen, indem es die Gedanken und Emotionen von Spielern weltweit durch ein erstaunliches Spielerlebnis inspiriert. Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit Naughty Dog ein aufregendes neues Projekt in einem beliebten Franchise.“

Ein weiterer handfester Hinweis auf ein neues „Uncharted“? Die Verweise auf ein Action-Adventure und eine bestehende Marke sowie die Zusammenarbeit mit Naughty Dog, den Schöpfern der „Uncharted“-Reihe, fachen die Gerüchte zumindest an. Die Verantwortlichen von Naughty Dog selbst wiesen in der Vergangenheit zwar mehrfach darauf hin, dass sie die „Uncharted“-Reihe gerne fortsetzen würden, derzeit allerdings mit anderen Projekten wie einem Multiplayer-Titel im Universum von „The Last of Us“ beschäftigt sind.

Related Posts

Gut möglich, dass sich Sony Interactive Entertainment daher dazu entschlossen haben könnte, mit Sony San Diego ein weiteres Studio ins Boot zu holen. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings nichts.

Quelle: PlayStation LifeStyle

Weitere Meldungen zu Uncharted, Uncharted 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren