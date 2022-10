Square Enix: Fokus verlagert sich von Japan auf den globalen Markt

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprachen die Verantwortlichen von Square Enix über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens und kommende Änderungen.

Wie es heißt, werden die Zeiten, in denen sich Square Enix in erster Linie auf den japanischen Markt konzentriert, bald der Vergangenheit angehören werden. So möchte Square Enix den Fokus zukünftig auf den globalen Markt verlagern, wie das Unternehmen angesichts der aktuellen Geschäftszahlen verlauten ließ.

„Das Erzielen eines großen Wachstums in der Spielebranche ist jetzt für Unternehmen, die hauptsächlich auf dem japanischen Markt konkurrieren, angesichts der alternden Demografie schwierig“, heißt es in der Begründung.

Erfolgreiche Titel für ein globales Publikum

„Daher ist es für unser Geschäft von entscheidender Bedeutung, dass wir erfolgreiche Titel produzieren, die den globalen Markt ansprechen, der sowohl in Bezug auf Kunden als auch auf Verkaufsvolumen eine größere Reichweite bietet“, so Square Enix weiter. „Die Investitionen, die für die Entwicklung von Spieletiteln erforderlich sind, sind daher um eine Größenordnung höher als in der Vergangenheit.“

„Mit anderen Worten, der japanische Markt reicht nicht mehr aus, um ein Ertragsniveau zu erreichen, das es uns ermöglicht, unsere Entwicklungsinvestitionen wieder hereinzuholen und einen Gewinn zu erzielen. Wir müssen daher Entwicklungsbemühungen auf der Grundlage der Annahme angehen, dass wir auf dem globalen Markt erfolgreich sein müssen.“

Related Posts

Im Mai dieses Jahres kündigte Square Enix bereits eine weitere Neuausrichtung an, als das Unternehmen seine nordamerikanische Sparte für rund 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group veräußerte. Teil des Deals waren Studios wie Eidos Montreal oder Crystal Dynamics und Marken wie „Tomb Raider“ oder „Deus Ex“.

Quelle: Square Enix

Weitere Meldungen zu Square Enix.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren