The Store is Closed: IKEA fordert Entwickler zu umfassenden Änderungen auf

The Store is Closed:

Der Indie-Horror „The Store is Closed“ spielt sich in einem verlassenen Möbelhaus im IKEA-Stil ab. Dies stinkt anscheinend dem echten Unternehmen, das den Entwickler nun zu Änderungen an seinem Spiel aufforderte.

Der Möbelriese IKEA macht dem Entwickler Ziggy derzeit Dampf. Ziggy hatte kürzlich auf Kickstarter ein Koop-Survival-Spiel vorgestellt, das in der Community für einiges Aufsehen sorgte. „The Store is Closed“ spielt sich in einem geschlossenen Möbelhaus ab, das vielleicht ein wenig zu sehr an das schwedische Unternehmen angelehnt ist.

Dass „The Store is Closed“ auch in den Medien mit IKEA verglichen wird, passt dem Möbelhaus anscheinen gar nicht. Die Anwälte des Unternehmens haben dem Entwickler nun eine Unterlassungserklärung geschickt.

Spiel ähnelt IKEA zu sehr den eigenen Möbelhäusern

Das schwedische Unternehmen hat dem Entwickler Jacob Shaw, wie Ziggy mit bürgerlichem Namen heißt, eine Frist von nur zehn Tagen gesetzt, um das Spiel zu ändern und alle Hinweise auf die IKEA-Möbelhäuser zu entfernen. Laut dem Anwaltsschreiben stellt das Spiel eine Markenrechtsverletzung dar, weil die Presse wiederholt Vergleiche zwischen der offiziellen Marke und „The Store is Closed“ gezogen hat.

„Ihr Spiel verwendet ein blaues und gelbes Schild mit dem skandinavischen Namen des Einrichtungshauses, ein blaues, kastenförmiges Gebäude, gelbe, vertikal gestreifte Hemden, die mit denen des IKEA-Personals identisch sind, einen grauen Pfad auf dem Boden, Möbel, die wie IKEA-Möbel aussehen sowie Produktbeschriftungen, die wie IKEA-Beschriftungen aussehen. All das lässt sofort vermuten, dass das Spiel in einem IKEA Einrichtungshaus stattfindet“, heißt es in der Unterlassungserklärung.

Die Kollegen von Kotaku hatten Gelegenheit, eine frühe Alpha-Version des Spiels zu begutachten. Das „blaue, kastenförmige Gebäude“ und das „blau-gelbe Schild“ sollen nur im Menübildschirm erscheinen. Die „Möbel, die wie IKEA-Möbel aussehen“, sind dem Entwickler nach generische Asset-Packs, die für die Entwicklung des Spiels gekauft wurden. Der Laden, in dem sich das Spiel abspielt, heißt „STYR“. Shaw selbst hat weder in der Kickstarter-Kampagne noch in den Werbematerialien zum Spiel je das Wort „IKEA“ erwähnt.

„Ich wollte die letzte Woche meines Kickstarter-Programms damit verbringen, ein Update für alle neuen Alpha-Tester vorzubereiten“, so Shaw gegenüber Kotaku. „Aber jetzt muss ich verzweifelt das gesamte Aussehen des Spiels überarbeiten, damit ich nicht verklagt werde.“

Quelle: Kotaku, Kickstarter

