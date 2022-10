The Witcher: Für Henry Cavill ist nach der dritten Season Schluss – Nachfolger bestätigt

The Witcher:

Wie bekannt gegeben wurde, wird Henry Cavill die Rolle von Geralt nach der dritten Staffel der Netflix-Serie zu "The Witcher" abgeben. Gleichzeitig wurde im Zuge der Ankündigung sein Nachfolger bestätigt.

Die dritte Season von "The Witcher" startet im Sommer 2023.

Nicht nur in der Welt der Bücher und Videospiele feierte die „The Witcher“-Reihe in der Vergangenheit Erfolge. Auch die Netflix-Serie erfreute sich großer Beliebtheit.

Wie bekannt gegeben wurde, werden sich Fans der Netflix-Serie nach der dritten Season mit einem Wechsel des Hauptdarstellers arrangieren müssen. So bestätigte Henry Cavill, dass er die Rolle von Geralt von Riva nach der dritten Season niederlegen wird. „Meine Reise als Geralt von Rivia war voller Monster und Abenteuer, und leider werde ich mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel 4 niederlegen“, kommentierte Cavill seine Entscheidung kurz und knapp.

Als Nachfolger von Cavill wurde Liam Hemsworth bestätigt, der den meisten durch „Die Tribute von Panem“ ein Begriff sein dürfte und ab der vierten Season in die Rolle von Geralt schlüpfen wird.

Hemsworth freut sich auf seine neue Rolle

Auch Hemsworth verlor ein paar Worte zu dieser Ankündigung. „Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Gelegenheit, Geralt von Riva zu spielen. Henry Cavill war ein unglaublicher Geralt und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel übergibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers aufzunehmen“, führte Hemsworth aus.

Und weiter: „Henry, ich bin seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du zu dieser geliebten Figur beigetragen hast. Ich habe vielleicht ein Paar großer Stiefel zu füllen, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von The Witcher einzutreten.“ Wann mit den Dreharbeiten zur vierten Season begonnen wird, ist noch unklar.

Zumal erst einmal der Start der dritten Season von „The Witcher“ im Fokus der internen Bemühungen steht, der im Sommer 2023 erfolgen wird.

