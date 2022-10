God of War Ragnarök: Cory Barlogs von den Leaks und Story-Spoilern enttäuscht

Bekanntermaßen ist der ambitionierte Action-Titel „God of War: Ragnarök“ nach dem erfolgreichen Abschluss der Entwicklungsarbeiten vor ein paar Tagen für eine Veröffentlichung Anfang des kommenden Monats vorgesehen.

Allerdings begannen erste Händler vor wenigen Tagen damit, die Retail-Kopie von „God of War: Ragnarök“ fast zwei Wochen vor dem offiziellen Release an Kunden zu verkaufen und somit in Umlauf zu bringen. Und so kam es, wie es kommen musste: Sowohl auf Twitter als auch auf anderen Plattformen wie Youtube tauchten in den letzten Tagen Gameplay-Clips und leider auch zum Teil massive Story-Spoiler auf.

Eine Entwicklung, die Cory Barlog von den Sony Santa Monica Studios mit Unverständnis zurücklässt.

„Ein Retail-Händler verkauft das Spiel fast zwei Wochen vor dem offiziellen Release. Das ist einfach so enttäuschend“, führte der Game-Director hinter „God of War“ aus dem Jahr 2018 aus. „Mir tut es für jeden leid, der sich vor Spoilern hüten muss, wenn er unbelastet an das Spiel herangehen möchte. Es ist einfach komplett idiotisch, dass ihr das tun müsst. Wir bei Sony Santa Monica wollten alle nicht, dass es sich so entwickelt.“

Weiter führte Barlog aus, dass es ihm vor allem für das verantwortliche Entwicklerteam leid tut, das in Teilen frustriert zurückblieb. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte Plattformen wie Twitter oder die entsprechenden Bereiche von Gaming-Foren und anderen Plattformen in den kommenden Tagen meiden. Nur so ist garantiert, dass euch unschöne Spoiler die Spielerfahrung beziehungsweise mögliche Überraschungen in der Geschichte verderben.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ wird ab dem 9. November 2022 für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein. Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, wird der Nachfolger mit einem Foto-Modus versehen. Dieser wird allerdings nicht zum Release verfügbar sein, sondern stattdessen nach der Veröffentlichung in Form eines kostenlosen Updates folgen.

sorry to everyone that you have to dodge the spoilers if you want to play the game fresh. completely fucking stupid you have to do this.

this is not at all how any of us at SMS wanted things to go.

💙

— cory barlog (@corybarlog) October 29, 2022