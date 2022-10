Red Dead Redemption 2: Spieler wünschen sich noch immer 60-FPS-Patch

Mittlerweile ist es bereits vier Jahre her, dass Rockstar Games das Cowboy-Abenteuer „Red Dead Redemption 2“ veröffentlicht hat. Der langerwartete Titel wurde am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, bevor knapp ein Jahr später eine Version für den PC folgte.

Das kürzlich erfolgte Jubiläum nahmen einige PlayStation-Nutzer zum Anlass, auf Reddit daran zu erinnern, dass der beliebte Titel noch immer keinen Patch für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten hat.

RDR 2 zwar spielbar, aber ohne Next-Gen-Features

Im PS5-Subreddit hat ein Fan am vergangenen Wochenende auf das Jubiläum von „Red Dead Redemption 2“ aufmerksam gemacht. Dabei wurde betont, dass Rockstar mehr als 2.500 Angestellte hat und das Mutterunternehmen Take-Two mehr als 20 Milliarden US-Dollar schwer ist. Und trotzdem hat „RDR 2“ noch immer keinen Patch für die aktuellen Konsolen erhalten, der es den Spielern erlaubt, das Abenteuer mit 60 Bildern pro Sekunde zu erleben.

„Red Dead Redemption 2“ ist zwar auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar. Eine echte Next-Gen-Portierung steht jedoch noch aus. Laut einem Insider soll Rockstar ein solches Upgrade für das Spiel auch planen , ob und wann dieses erscheinen soll, ist jedoch unbekannt. Den neuesten Informationen des Insiders „Tez2“ zufolge sollen die Arbeiten an einem solchen Projekt pausiert worden sein

Mehr zum Thema:

Denn derzeit konzentrieren sich die Entwickler von Rockstar auf die Arbeiten an „GTA 6“. Das kommende Spiel soll laut dem Publisher Take-Two neue Maßstäbe bei der „GTA“-Reihe und der Spieleindustrie an sich setzen. Wann der Nachfolger zu „GTA 5“ erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: Reddit, ComicBook

Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren