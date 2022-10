Riven: Cyan kündigt Remake zum Puzzle-Adventure aus dem Jahr 1997 an

Wie die Entwickler von Cyan bekannt gaben, arbeitet das Studio aktuell an einer Rückkehr des 1997 veröffentlichten Puzzle-Adventure-Klassikers "Riven". Versprochen wird ein "modernes Remake", das regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Plattformen machen soll.

Nachdem der Puzzle-Adventure-Klassiker „Myst“ in der Vergangenheit bereits mit mehreren Neuauflagen versehen wurde, kündigten die Entwickler von Cyan nun an, dass auch der Nachfolger in Form von „Riven“ ein Comeback feiern wird.

„Riven“ erschien ursprünglich im Jahr 1997 und setzte genau wie „Myst“ auf eine Mischung aus der Erforschung einer malerischen Spielwelt und dem Lösen von teilweise recht knackigen Puzzles. Wie die Verantwortlichen von Cyan im Rahmen der Ankündigung versprachen, dürfen wir uns bei „Riven“ auf ein groß angelegtes und modernes Remake freuen, das regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Plattformen macht.

Des Weiteren ist die Rede davon, dass dieses Mal eine 3D-Welt geboten wird, während beim Original noch auf ein klassisches Point-and-Click-Adventure gesetzt wurde.

Ein erster Teaser steht bereit

Wann mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung oder weiteren Details zu rechnen ist, verrieten die Entwickler von Cyan bisher nicht und stellten lediglich einen kurzen und relativ nichtssagenden Teaser bereit. In „Riven“ führt euer Weg laut Herstellerangaben in eine mysteriöse und zerrissene Welt, in der Wolken behutsam im blauen Himmel liegen und die sanft fließenden Gewässer im Sonnenaufgang schimmern.

„Aber seien Sie gewarnt: nichts ist wie es scheint. Scheue Wesen und geheimnisvolle Kreaturen besiedeln das Land. Dunkle Geheimnisse lauern hinter jeder Ecke. Sie benötigen höchste Konzentration und genaueste Beobachtung, um die schwierigen Aufgaben zu bewältigen. Lassen Sie Riven zu Ihrer Welt werden. Nur so kann die Wahrheit ans Licht gebracht und die Welt gerettet werden. Riven ist eine Geschichte für alle Zeiten, eine Geschichte die Furcht und Verwunderung hervorruft“, heißt es weiter.

Wann und für welche Plattformen das Remake zu „Riven“ erscheint, wurde bisher nicht verraten.

