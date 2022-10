Sackboy A Big Adventure: Erreichte auf dem PC bisher nur 610 gleichzeitige Spieler

Am 27. Oktober ist das Spiel „Sackboy: A Big Adventure“ auf dem PC gelandet. Auf Steam macht der putzige Sackboy jedoch keine gute Figur und zieht nur 610 gleichzeitige Spieler an.

Sony will weitere seiner beliebten PlayStation-Franchises auf den PC bringen. Während sich Portierungen wie „God of War“ und „Marvel’s Spider-Man Remastered“ als Spieler-Magnete erweisen, schwächelten die letzten beiden PlayStation-Titel auf dem PC merklich.

Die am 19. Oktober veröffentlichte „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ startete auf Steam bereits schwach. „Sackboy: A Big Adventure“, das am 27. Oktober seinen Release feierte, konnte das überschaubare Ergebnis jedoch noch einmal unterbieten.

„Sackboy: A Big Adventure“: Gut bewertet, kaum gespielt

Am ersten Wochenende nach dem Release lag die höchste Zahl an gleichzeitigen Spielern bei „Sackboy: A Big Adventure“ auf Steam bei gerade einmal 610. Dabei wurde der Titel alles andere als schlecht bewertet. Der gute Sackboy steht auf Valves-Spieleplattform derzeit bei einer Einschätzung von „sehr positiv“. Rund 90 Prozent der derzeit abgegebenen Rezensionen sind dabei positiv ausgefallen (Stand: 31. Oktober 2022, 16 Uhr).

Die Spielerzahlen lassen sich natürlich nicht unbedingt in Verkaufszahlen umwandeln. Laut der Statistik-Seite SteamDB steht „Sackboy: A Big Adventure“ derzeit auf Platz 140 bei den Topsellern auf Steam. Ältere PlayStation-Ports, wie etwa „Horizon Zero Dawn“ oder auch „Days Gone“ konnten alleine in den letzten 24 Stunden Tausende gleichzeitige Spieler anziehen.

Anbei die aktualisierte Liste der PlayStation-Portierungen und ihre höchsten gleichzeitigen Nutzer:

„God of War“: 73.529 Nutzer gleichzeitig (vor zehn Monaten)

„Marvel’s Spider-Man Remastered“: 66.436 Nutzer gleichzeitig (vor drei Monaten)

„Horizon Zero Dawn“: 56.557 Nutzer gleichzeitig (vor zwei Jahren)

„Days Gone“: 27.450 Nutzer gleichzeitig (vor zwei Jahren)

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection“: 10.851 Nutzer gleichzeitig (vor acht Tagen)

„Sackboy: A Big Adventure“: 610 Nutzer gleichzeitig (vor 20 Stunden)

Quelle: Push Square, SteamDB

