WRC Generations: Kompetitiver Spielmodus „Leagues“ vorgestellt

Der hauptsächliche Wettbewerbsmodus von „WRC Legends“ nennt sich Leagues. Er unterteilt sich in die beiden Kategorien Solo und Team, wobei die Spieler gleichzeitig aufsteigen können.

Es ist ein plattformübergreifender Modus, in dem der Spieler den bestmöglichen Rang der verschiedenen Ligen erreichen muss. Dazu gehören folgende:

Legend

Champion

Professional

Rookie

Junior

Beginner (nicht eingestufte oder aus der Junior 3 zurückgestufte Spieler)

So funktioniert das System

Die aufgezählten Ligen unterteilen sich jeweils in drei Stufen. Jede davon ist in Spieler-Gruppen oder Teams unterteilt, die miteinander konkurrieren.

Seasons unterteilen sich in eine einwöchige Qualifikationsphase und zehn Wettkampfwochen, in denen der Spieler an Veranstaltungen teilnimmt. Dadurch steigen sie in ihrer Gruppenrangliste auf. Durch gesammelte Erfahrung können die Spieler dann Anpassungselemente für die Fahrerkarte und Aufkleber für den Livree-editor freischalten.

Bei jedem Event gibt es drei Versuche, um die beste Zeit zu erreichen. Tägliche Events sind Herausforderungen unter bestimmten Bedingungen, während die wöchentlichen Events eine komplette Rallye darstellen.

Am Ende der Season werden dann die drei besten Spieler und Teams weltweit in die Hall of Fame von Leagues aufgenommen.

Weitere Meldungen zu „WRC Generations“:

Die erste Saison startet offiziell am 28. November 2022. Schon heute startet eine Pre-Season, in der sich die Spieler mit dem System anfreunden können.

„WRC Generations“ kommt am 3. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Zum ersten Dezember wird die Switch-Version nachgereicht.

Weitere Meldungen zu WRC Generations.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren