Activision Blizzard x Microsoft: EU plant offenbar ausführliche Prüfung der Übernahme

In Großbritannien wird die Übernahme von Activision Blizzard im Rahmen einer ausführlichen Phase-2-Untersuchung unter die Lupe genommen. Aktuellen Berichten zufolge könnte sich die EU dieser Entscheidung anschließen und eine eigene Prüfung in die Wege leiten.

Vor wenigen Wochen gab die Competition and Markets Authority (kurz: CMA) bekannt, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien in einer ausführlichen Phase-2-Untersuchung geprüft wird.

Vor allem die Tatsache, dass die zugkräftige „Call of Duty“-Reihe in den Besitz von Microsoft übergeht und die Kaufentscheidung von Konsolenspielern zukünftig maßgeblich beeinflussen könnte, ist den britischen Wettbewerbshütern ein Dorn im Auge. Aktuellen Berichten zufolge wird die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme aber nicht nur in Großbritannien auf den Prüfstand gestellt.

Auch in der EU könnte ein ähnliches Szenario drohen, wie „Politico“ unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Personen berichtet.

Microsoft lässt es offenbar bewusst auf die Prüfung ankommen

Wie aus dem Bericht von „Politico“ hervorgeht, ließen es die Verantwortlichen von Microsoft offenbar bewusst auf eine ausführliche Prüfung durch die Europäische Kommission ankommen. Zunächst habe die Europäische Kommission Microsofts Konkurrenten im Bereich des Cloud-Gamings zu der Übernahme befragt. Gleichzeitig wurde der Frage nachgegangen, ob und in welcher Form Microsoft nach der Übernahme von Activision Blizzard dazu übergehen könnte, die „Call of Duty“-Marke anderen Plattformen beziehungsweise Konkurrenten vorzuenthalten.

Laut den Quellen von „Politico“ wurde Microsoft bis zum 31. Oktober 2022 die Möglichkeit eingeräumt, sich mit der Europäischen Kommission zusammenzusetzen und die Bedenken hinsichtlich des Deals zu zerstreuen. Allerdings ließ Microsoft diese Frist ungenutzt verstreichen, was dazu geführt haben soll, dass die Europäische Kommission genau wie die Competition and Markets Authority eine Phase-2-Untersuchung in die Wege leitet, um die Übernahme ausführlich zu prüfen.

Sollten sich die Angaben von „Politico“ bewahrheiten, dann hätte die Europäische Kommission bis zum 8. November 2022 Zeit, die Phase-2-Prüfung anzukündigen. Möglicherweise erfahren wir also in den nächsten Tagen mehr. Deutlich unkomplizierter lief es für Microsoft übrigens in Brasilien und Saudi-Arabien, wo die Übernahme von Activision Blizzard von den Wettbewerbshütern bereits abgesegnet wurde.

Quelle: Politico

