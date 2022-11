Apex Legends: 15. Season „Finsternis“ ging heute Abend an den Start

Der Battle Royale-Shooter "Apex Legends" lockt die Spieler ab dem heutigen Abend mit einer weiteren Season zurück aufs Schlachtfeld. Einige neue Inhalte sind ebenfalls an Bord.

Electronic Arts und die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment haben am heutigen Abend die mittlerweile 15. Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“ veröffentlicht. Hinter „Finsternis“ verstecken sich einmal mehr eine neue Legende, eine neue Karte sowie ein weiterer Battle Pass voller Emotes, Kostüme, Waffen-Skins und mehr.

Neue Inhalte für den Battle Royale-Shooter

Bei der neuen Legende handelt es sich um Catalyst, die besondere Fähigkeiten besitzt, mit denen sie Ferrofluid kontrollieren kann. Sie definiert sich als defensive Legende, die mit Ferrofluid Wände erschaffen und Gegner verlangsamen kann. Letzten Endes möchte sie ihre Heimat Boreas vor der Hammond Robotics Company beschützen. Zudem beginnt sich das Syndikat breitzumachen.

Als neue Karte wird man wiederum „Zerstörter Mond“ erleben können. Sie transportiert euch auf den Mond Cleo, der sich in der Umlaufbahn von Boreas befindet und der von den bereits erwähnten Organisationen ausgebeutet wird. Über die Karte hinweg findet ihr auch achterbahnähnliche Ziplines, die euch in Windeseile durch das Terrain manövrieren lassen. Zudem sind verschiedene Zonen mit Highspeed-Rails verbunden, sodass man sowohl bewohnte Siedlungen als auch karges Ödland in den Schlachten erleben kann.

Im Battle Pass finden sich wiederum legendäre Charakter-Skins für Ash und Revenant, zwei legendäre Waffen-Skins für das Elektrogewehr, Emotes für Horizon und Wraith und vieles mehr. Weiteres kann man bereits in dem dazugehörigen Battle Pass-Trailer erkennen:

