Ghostbusters – Rise of the Ghost Lord: Mit Teaser & Details für PlayStation VR2 angekündigt

Ghostbusters - Rise of the Ghost Lord:

Mit "Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord" wurde ein weiterer Titel rund um die beliebten Geisterjäger vorgestellt. Dieser entsteht bei den Entwicklern von nDreams und erscheint im Jahr 2023 für PlayStation VR2.

"Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord" erscheint 2023.

Nachdem Anfang des Jahres bereits angedeutet wurde, dass sich ein neuer „Ghostbusters“-Titel in Entwicklung befindet, wurde dieser am gestrigen Montag Abend auch offiziell angekündigt.

Das besagte Projekt trägt den Namen „Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ und wird im Laufe des kommenden Jahres für PlayStation VR2 und Meta Quest 2 erscheinen. Entwickelt wird das neue „Ghostbusters“-Abenteuer vom Studio nDreams, das bereits bekannten Marken wie dem Shooter „Far Cry“ den Weg in die virtuelle Realität ebnete.

Euch verschlägt es in die US-Metropole San Francisco, die laut Entwicklerangaben von einem düsteren Schrecken heimgesucht wird.

Kooperative Geisterjagden für bis zu vier Spieler

„Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ wird auf der einen Seite zwar eine Reihe bekannter Elemente aus dem „Ghostbusters“-Franchise enthalten, euch auf der anderen Seite jedoch mit einem ganz neuen Bösewicht konfrontieren. Da die Geschichte erneut in San Francisco angesiedelt ist, wartet zudem ein Wiedersehen mit verschiedenen bekannten Schauplätzen und Sehenswürdigkeiten – darunter der weltberühmte Golden-Gate-Bridge.

Weiter wurde in der offiziellen Ankündigung ausgeführt, dass es euch in „Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ selbst überlassen ist, ob ihr euch der Geisterjagd alleine stellt oder euch der düsteren Macht, die San Francisco bedroht, in einer Gruppe von bis vier Spielern beziehungsweise Spielerinnen entgegenstellt. Ein Streit um die beliebtesten Geisterjäger der Filme kann bei der Wahl der Charaktere übrigens nicht entbrennen, da nDreams auf einen komplett neuen Cast setzt.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ im Zuge der offiziellen Ankündigung nicht spendiert.

