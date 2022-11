Wanted Dead: 30 Minuten kommentiertes Entwickler-Gameplay zum Action-Titel

In dieser Woche bedachten uns die Entwickler von Soleil mit einem ausführlichen kommentierten Gameplay-Video zu "Wanted: Dead". Dieses liefert euch knapp 30 Minuten neuer Spielszenen aus dem kommenden Action-Titel.

Ende August gaben die japanischen Entwickler von Soleil und der Publisher 110 Industries bekannt, dass „Wanted: Dead“ nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.

Stattdessen benötigt der ambitionierte Action-Titel noch etwas mehr Zeit und wurde daher auf Anfang 2023 verschoben. Um euch die Wartezeit bis dahin ein wenig zu versüßen und euch gleichzeitig zu verdeutlichen, was in „Wanted: Dead“ spielerisch geboten wird, stellten die Macher von Soleil in Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN ein neues Gameplay-Video bereit.

Dieses bringt es auf eine Länge von rund 30 Minuten und liefert euch zahlreiche kommentierte Eindrücke zum Gameplay von „Wanted: Dead“.

Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen

Darüber hinaus wird kurz auf den Skilltree eingegangen, mit dem es euch ermöglicht wird, zusätzliche Verbesserungen und Fähigkeiten freizuschalten, die euch im Kampf eine nicht zu unterschätzende Hilfe sind. „Wanted: Dead“ wird von den Entwicklern von Soleil als eine Liebeserklärung an die typischen Action-Titel der PlayStation 2- und Gamecube-Ära beschrieben.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Lt. Hannah Stone, die als Anführerin der „Zombie Squad“ genannten Spezialeinheit fungiert, sich laut Entwicklerangaben dem Kampf gegen das organisierte Verbrechen verschrieben hat und dabei auch vor rabiaten Methoden nicht zurückschreckt. Im Kampf setzt Hannah auf eine Mischung aus direktem Nahkampf sowie dem Einsatz diverser Feuerwaffen.

„Wanted: Dead“ erscheint am 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S.

