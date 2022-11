Jurassic World Aftermath Collection: Speziell angepasste Version für PlayStation VR2 angekündigt

Am heutigen Tag gab Sony Interactive Entertainment nicht nur bekannt, dass PlayStation VR2 in Europa ab dem 22. Februar 2023 erhältlich sein wird.

Darüber hinaus wurde gleich ein ganzer Schwung neuer Titel für das Virtual-Reality-Headset angekündigt. Darunter die „Jurassic World: Aftermath Collection“, die im Laufe des kommenden Jahres für PlayStation VR2 erscheinen wird. Die Sammlung entsteht bei den Entwicklern von Thunderful und wird technisch überarbeitete Versionen der beiden Survival-Abenteuer bieten.

Zwischen den Ereignissen von „Jurassic World“ auf der einen und „Jurassic World: Fallen Kingdom“ auf der anderen Seite angesiedelt, verschlägt es euch in der „Jurassic World: Aftermath Collection“ auf die aus den Filmen bekannte Isla Nublar, wo ihr euch in einer verlassenen Forschungseinrichtung wiederfindet.

Ein Wiedersehen mit Dr. Ian Malcolm

Im Rahmen der vollständig vertonten Geschichte unter der Leitung von Laura Bailey und Jeff Goldblum, der erneut in seine Rolle als Dr. Ian Malcolm schlüpft, besteht eure Aufgabe darin, wertvolle Informationen zu beschaffen und gleichzeitig in einer Welt voller gefährlicher Dinosaurier zu überleben. Auf PlayStation VR2 bekommt die „Jurassic World: Aftermath Collection“ verschiedene technische Verbesserungen spendiert, die laut Entwicklerangaben für eine besonders immersive Spielerfahrung sorgen werden.

Dabei profitieren die Spieler und Spielerinnen nicht nur vom Abstecher in die VR-Welt an sich. Zudem wird auf eine Darstellung in 4K und Bildern die Sekunde abgezielt. Die Entwickler weiter: „Zusätzlich zur Nutzung der neuen Funktionen von PlayStation VR2 wie dem Headset-Rumble und der Verwendung von 3D-Audio haben wir volumetrische Beleuchtung, verbesserte Nachbearbeitungseffekte und schnellere Ladezeiten hinzugefügt, die den immersiven Charakter dieses Erlebnisses wirklich verbessern.“

Weitere Details und handfeste Eindrücke zur PlayStation VR2-Version von „Jurassic World: Aftermath Collection“ werden laut den Machern von Thunderful in den kommenden Monaten folgen. Anbei der offizielle Trailer zur in diesem Monat erscheinenden Switch-Fassung, der euch einen ganz guten Eindruck von dem vermittelt, was in dem Survival-Abenteuer auf euch zukommt.

