The Elder Scrolls Online – Firesong: Trailer liefert Eindrücke zur Geschichte und den Inhalten

The Elder Scrolls Online - Firesong:

Mit "Firesong" wird die Geschichte von "Vermächtnis der Bretonen" zum Abschluss geführt. In einem frisch veröffentlichten Trailer stellen uns die Entwickler von Zenimax Online das letzte große "The Elder Scrolls Online"-Abenteuer des Jahres 2022 etwas näher vor.

"The Elder Scrolls Online: Firesong" erscheint am 15. November 2022 für die Konsolen.

Mit „Firesong“ erscheint in diesem Monat der neueste DLC zum Fantasy-Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online“ für die PlayStation- und Xbox-Konsolen.

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung des DLCs bestätigt, wird mit „Firesong“ die Geschichte von „Vermächtnis der Bretonen“ zum Abschluss gebracht. Um euch noch einmal auf die vor euch liegenden Abenteuer einzustimmen, stellten die Entwickler von Zenimax Online kurz vor dem Konsolen-Release einen neuen Gameplay-Trailer zu „Firesong“ bereit.

In diesem wird zum einen auf die Geschichte des DLCs eingegangen. Darüber hinaus warten Eindrücke aus der Spielwelt und der neuen Insel, die ihr in „Firesong“ erkunden könnt.

Behauptet euch in einer ungezähmten Wildnis

Bei der besagten Insel haben wir es Galen, der Heimat der geheimnisvollen Druiden, zu tun, in der zahlreiche Geheimnisse, tödliche Gefahren und wertvolle Schätze auf Abenteurer warten. „Der tobende Feuersangzirkel und feindselige Grauenssegelpiraten suchen die Bretonen von Galen heim. Verteidigt ein Volk, das durch zwei unerwartete Widersacher belagert wird, in einer neuen Geschichte“, führte Zenimax Online in der offiziellen Beschreibung aus.

„Bekämpft den Orden der Emporstrebenden und bringt euer ganzjähriges Abenteuer zu einem epischen Abschluss, indem ihr zusätzliche Inhalte erlebt, falls ihr bereits die Hauptgeschichte des Kapitels High Isle abgeschlossen habt“, heißt es zur Handlung des DLCs weiter.

Related Posts

„The Elder Scrolls Online: Firesong“ ist ab sofort für den PC und den Mac erhältlich. Die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S folgen am 15. November 2022.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren