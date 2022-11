A Plague Tale Requiem: Spielerzahlen des Nachfolgers erreichen den ersten Meilenstein

Mit „A Plague Tale: Requiem“ veröffentlichten die Entwickler der Asobo Studios im vergangenen Monat den offiziellen Nachfolger zu „A Plague Tale: Innocence“ aus dem Jahr 2019.

Nachdem das Sequel sowohl von den Kritikern als auch der Community recht positiv aufgenommen wurde, gab der verantwortliche Publisher Focus Entertainment bekannt, dass „A Plague Tale: Reqiuem“ wenige Wochen nach dem Release den ersten Meilenstein erreichte. Demnach bringt es der Nachfolger mittlerweile auf mehr als eine Million Spieler beziehungsweise Spielerinnen.

Mit einer Million verkaufter Einheiten ist dieser Wert allerdings nicht gleichzusetzen, da das Action-Adventure pünktlich zum Launch den Weg in den Xbox Game Pass beziehungsweise den PC Game Pass fand. Wie viele Einheiten von „A Plague Tale: Requiem“ verkauft wurden, verriet Focus Entertainment bisher nicht.

Die Geschichte von „A Plague Tale: Requiem“ setzt kurz nach den Geschehnissen von „A Plague Tale: Innocence“ ein. Nach wie vor befindet sich die Protagonistin Amicia de Rune auf der Suche nach einem Heilmittel für die Prima Macula, eine geheimnisvolle Krankheit, die ihren kleinen Bruder Hugo heimsuchte.

Nach der erfolgreichen Flucht vor der Inquisition verschlägt es das Geschwisterpaar in den Süden Frankreichs, wo Amicia und Hugo nach einer Insel suchen, die dem kleinen Jungen im Traum erschienen ist und möglicherweise ein Heilmittel für die Prima Macula beherbergt. Spielerisch blieben die Entwickler der Asobo Studios dem ersten Teil weitestgehend treu und bieten erneut eine gesunde Mischung aus klassischer Action-Adventure-Kost und Stealth-Elementen.

Im Vergleich mit dem Vorgänger wurde in „A Plague Tale: Requiem“ aber vor allem das Kampfsystem spürbar aufgewertet. Neben neuen alchemistischen Formeln nutzt Amicia beispielsweise ein Armbrust, mit der sie Widersacher aus der sicheren Distanz heraus erledigen kann. Und auch die Fähigkeiten von Hugo spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Weitere Meldungen zu A Plague Tale: Requiem:

„A Plague Tale: Requiem“ ist für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

More than one million players have already embarked on an incredible journey with Amicia and Hugo in #APlagueTaleRequiem.

Thank you so much! 🤎 pic.twitter.com/E43lECRLS5

— Focus Entertainment 🐀 (@Focus_entmt) November 2, 2022