Abandoned: Hideo Kojima äußert sich zu den Gerüchten der Vergangenheit

In der Vergangenheit wurde Hideo Kojima immer wieder mit dem 2021 angekündigten Indie-Projekt "Abandoned" in Verbindung gebracht. In der aktuellen Ausgabe des "Brain Structure"-Podcasts bezog die japanische Designer-Legende endlich Stellung zu den Berichten der letzten Monate.

Um "Abandoned" wurde es in den vergangenen Monaten recht still.

Im Frühjahr 2021 kündigten die Entwickler der Blue Box Game Studios die laufenden Arbeiten am Survival-Shooter „Abandoned“ an, der sich laut dem Indie-Studio exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet.

Allerdings war es nicht der erste Teaser, der dafür sorgte, dass „Abandoned“ kurz nach der Ankündigung viral ging. Stattdessen stellte die Gerüchteküche eine vermeintliche Verbindung zu Hideo Kojima her und vermutete, dass sich hinter „Abandoned“ ein weiterer PR-Stunt wie seinerzeit bei „Metal Gear Solid 5“ verstecken könnte, mit dem die japanische Designer-Legende eine andere Identität annimmt und die Enthüllung eines neuen Spiels vorbereitet. In diesem Fall die eines „Silent Hill“-Titels.

Darüber hinaus wurde zwischenzeitlich vermutet, dass es sich bei Hasan Kahraman, dem Leiter der Blue Box Game Studios, in Wirklichkeit um Hideo Kojima handeln könnte, da beide Namen mit den gleichen Initialen daherkommen. Auch die Tatsache, dass sich Kahraman in einem Video zeigte, konnte die Gerüchte um eine mögliche Verbindung zwischen Kojima und „Abandoned“ nicht entschärfen.

Jetzt spricht endlich Kojima selbst

Nachdem es um „Abandoned“ in den letzten Monaten recht still wurde, sprach Hideo Kojima in der aktuellen Ausgabe des „Brain Structure“ endlich über die Gerüchte der Vergangenheit. Wie Kojima im Gespräch mit Geoff Keighley, dem Produzenten und Moderator der The Game Awards, bestätigte, handelt es sich bei den Berichten um seine Verbindungen zu „Abandoned“ um Falschmeldungen, da er mit dem Projekt nichts zu tun habe.

„Nun, das habe ich zuerst wirklich nicht verstanden. Benutzer schickten mir immer wieder Bilder von diesem Hasan. Sie schicken mir immer noch Collagen und Deep-Fake-Bilder, etwa 20 pro Tag. Es ist wirklich ein ziemliches Ärgernis. Das geht jetzt seit fast zwei Jahren so“, führte Kojima aus und legte Kahraman den Rat ans Herz, die durch die Gerüchte entstandene Aufmerksamkeit in etwas Positives umzuwandeln und mit „Abandoned“ ein gutes Spiel abzuliefern.

Ob der Tipp von Hideo Kojima auf fruchtbaren Boden fällt, lassen wir einmal dahingestellt. Schließlich verdichteten sich in der Vergangenheit die Hinweise, dass „Abandoned“ als Spiel an sich nie existiert habe.

Quelle: TheGamer

