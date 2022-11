Forspoken: Die magischen Kämpfe im fünfminütigen Gameplay-Video

Im neuesten Gameplay-Video dreht sich alles um das Kampfsystem. Was ihr mit Freys magischen Attacken ausrichten könnt, wird hier ansehnlich dargestellt.

Magie spielt in "Forspoken" eine fundamentale Rolle.

Ein weiteres Deep-Dive-Video zu „Forspoken“ ist online. Anhand der gezeigten Spielszenen könnt ihr euch einen weiteren Eindruck vom Kampfsystem verschaffen, das sich durch verschiedenste Magieattacken auszeichnet.

In der Beschreibung des Videos teilen die Verantwortlichen mit: „Mit einem breiten Arsenal an mächtiger Magie kann Frey es mit den unzähligen verdrehten Feinden aufnehmen, die in der Pause lauern. Die Beherrschung mehrerer Magietypen ermöglicht anpassbare Kampfoptionen und zahlreiche Möglichkeiten, die Feinde zu bekämpfen, die das Reich Athia bedrohen.“

Design der Effekte spielt eine große Rolle

Protagonistin Frey weiß sich dank ihrer magischen Fähigkeiten bestens gegen die verdorbenen Kreaturen von Athia zu wehren. Dabei hat für die Entwickler das Design eine wichtige Rolle gespielt. Auf Beschwörungskreise oder Auren wurde gänzlich verzichtet, weil das dem Team zu langweilig gewesen wäre. Stattdessen wird die Magie durch geometrische Muster dargestellt.

Hier sind ein paar der Fähigkeiten aufgelistet, die Frey im Laufe ihres Abenteuers erlernt:

Sprengschuss: Explosive Steinbrocken, die Flächenschaden auslösen. Es ist Freys erster Zauber.

Explosive Steinbrocken, die Flächenschaden auslösen. Es ist Freys erster Zauber. Stromschnelle: Ein Wasserstrudel, der Feinde in sich hineinzieht. Haltet die Taste gedrückt, um sie zu euren Widersachern zu schicken und den Strudel zu vermehren.

Ein Wasserstrudel, der Feinde in sich hineinzieht. Haltet die Taste gedrückt, um sie zu euren Widersachern zu schicken und den Strudel zu vermehren. Genesis: Dornige Äste, die Gegner aufspießen. Je länger ihr die Taste gedrückt haltet, desto stärker die Wirkung.

Im letzten Deep Dive standen die Parkour-Mechaniken im Vordergrund. Unterhalb haben wir den Artikel dazu verlinkt.

Related Posts

„Forspoken“ kommt am 24. Januar 2023 für PS5 und PC auf den Markt. Zwei Jahre später kann das Open-World-Game auch für die Xbox Series X/S erscheinen.

Weitere Meldungen zu Forspoken.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren