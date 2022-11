God of War Ragnarök: Das göttliche Epos in der Technikanalyse

Welche Figur macht Sonys neuester Blockbuster "God of War: Ragnarök" in der Technikanalyse? Die verschiedenen Pixelzähler haben sich den PlayStation 5- und PlayStation 4-Versionen angenommen.

In diesen Tagen kommt man nicht an „God of War: Ragnarök“ vorbei. Das massive Action-Adventure von Santa Monica Studios erscheint am 9. November 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. Und die heutigen Testberichte lassen darauf schließen, dass die Spieler nach dem 2018 veröffentlichten Reboot, das sich als Spiel des Jahres auszeichnen konnte, auch mit dem neuen Teil ein wahres Meisterwerk geboten bekommen werden. Doch wie sieht es in technischer Hinsicht aus?

Auf der PlayStation 5 eine technisch nahezu perfekte Erfahrung

Einmal mehr haben sich die Pixelzähler von Digital Foundry mit der Technikanalyse auf der PlayStation 5 beschäftigt, während ElAnalistaDeBits auch die PlayStation 4-Konsolen auf den Prüfstand stellten.

Kommen wir erst einmal zu der PS5-Fassung von „God of War: Ragnarök“. Laut Digital Foundry bekommen die Spieler ein butterweiches Erlebnis geboten, das stets mit einer stabilen Bildwiederholungsrate daherkommt. Wer sich im normalen Performance-Modus durch die nordische Mythologie kämpft, bekommt eine scharfe Bildqualität von 1440p bis 2160p mit 60 Bildern pro Sekunde geboten, während im Qualitätsmodus eine native 4K-Auflösung mit 30fps über den Bildschirm tanzt. Durch TAA-Upsampling werden die niedrigeren Pixelzahlen des Leistungsmodus auch zu einem scheinbaren 4K angehoben.

Jedoch werdet ihr im Qualitätsmodus zusätzliche Details in der Ferne zu sehen bekommen, die ohne einen direkten Vergleich jedoch kaum auffallen sollen. Auch Fell und Schatten sollen eine höhere Qualität aufweisen, während zusätzliche Lichter und eine verbesserte Himmelsbeleuchtung gelegentlich die Atmosphäre noch einmal verdichten können.

In den 120Hz-Modi wird man im Qualitätsmodus satte 40fps erleben, die auf eine dynamische Auflösung von 1800p bis 2160p verteilt werden. Dahingegen wird der Performance-Modus in diesem Fall mit 1440p auskommen müssen, auch wenn das Upsampling die Qualität noch einmal deutlich verbessert.

Die weiteren Analysen zur PS5-Fassung von „God of War: Ragnarök“ kann man folgendem Video entnehmen:

Doch befassen wir uns noch einmal mit der PS4-Version und schauen, wie sich diese schlägt. Die Basis-Konsole bietet ausschließlich eine Spielerfahrung in 1080p und mit 30fps. Jedoch soll die Bildrate sehr stabil sein und ein flüssiges Spielerlebnis erschaffen. Auf der PS4 Pro hat man hingegen die Wahl zwischen einem Qualitäts- sowie einem Leistungsmodus.

Der Qualitätsmodus zaubert bei 30fps eine Auflösung zwischen 1440p und 1656p auf den Bildschirm, während im Leistungsmodus 60fps zwischen 1080p und 1656p erwartet werden dürfen. Jedoch werden diese 60fps nicht stabil erreicht. In stressigen Situationen fällt die Bildrate auf 50fps und landet gelegentlich sogar in den 40ern. Dieses Manko wird man hinnehmen müssen, wobei die Bildqualität selbst im Vergleich zur PS5 eine gute Figur machen soll.

Doch schaut euch am besten folgendes Video selbst noch einmal an:

