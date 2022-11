PlayStation Plus Premium: Weiterer Klassiker hat Alterseinstufung erhalten

In Korea wurde eine Alterseinstufung für "Syphon Filter 3" vorgenommen. Es ist ein Hinweis, das der PS1-Klassiker dem Angebot von PS Plus Premium hinzugefügt wird.

Der dritte Teil der „Syphon Filter“-Reihe wurde vom Game Rating and Administration Committee of Korea bewertet. Es handelt sich also anscheinend um den nächsten Titel für die Premium-Mitglieder von PlayStation Plus. Schließlich erfolgte die Einstufung für PS5 und PS4.

Die ersten beiden „Syphon Filter“-Ableger sind bereits Bestandteil des Angebots von PlayStation Plus Premium. Nun ist der dritte und letzte Teil in Aussicht, der die Geschichte von Gabe Logan weiterführt.

Bisher dürften die Abonnenten der Premium-Stufe nicht zufrieden sein: Mit „Syphon Filter 2“ kam in den vergangenen Monate nur ein einziger Klassiker hinzu. Zudem wurden im Oktober nur Remasters für die PS4 und streamingfähige PS3-Spiele angeboten. Und im August sind die Spieler sogar leer ausgegangen.

Der angegebene Publisher ist Gamepia, das in Korea unter anderem für den Vertrieb von Capcom-Spielen ist.

„Syphon Filter 3“ versteht sich als Third-Person-Shooter mit Stealth-Einlagen. Erschienen ist der Titel im Jahr 2001 für die PlayStation 1.

Darum geht es im Spiel: Die beiden Spezial-Agenten Gabe Logan und Lian King sollen angeblich für die Ausbreitung des Syphon-Filter-Virus verantwortlich sein. Ihr Ziel lautet deshalb, die Personen hinter dieser Verschwörung ausfindig zu machen und zusätzlich das Virus endgültig auszulöschen.

