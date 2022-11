WRC Generations: Rennspiel mit Launch-Trailer für die PlayStation 5 veröffentlicht

Nach einer kurzfristigen Verschiebung ist das von Kylotonn entwickelte Offroad-Rennspiel „WRC Generations“ ab sofort für den PC und die Konsolen erhältlich.

Wie die Entwickler von Kylotonn versprechen, liefern sie mit „WRC Generations“ nicht weniger als die bisher realistischste Offroad-Simulation der Studio-Geschichte ab. Geboten werden mehr als 750 Kilometer einzigartiger Wertungsprüfungen in 22 unterschiedlichen Ländern, die euer Talent am Steuer mehr als nur einmal auf eine harte Prüfung stellen werden.

Dank der offiziellen Lizenz sind zudem sämtliche lizenzierten Fahrzeuge der laufenden Saison an Bord – die Hybrid-Modell natürlich inklusive.

Neues Leagues-System soll langfristigen Spaß garantieren

Ebenfalls geboten werden die 49 Teams der Saison 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior-WRC), 37 legendäre Autos plus zusätzliche Boni und 165 zeitgestoppte Wertungsprüfungen. Darüber hinaus stellten die Entwickler von Kylotonn vor wenigen Tagen den kompetitiven Leagues-Modus vor, in dem ihr euch gegen andere Spieler beziehungsweise Spielerinnen behauptet und versucht, in den verschiedenen Ligen aufzusteigen.

Die mit den Leagues einhergehenden Seasons unterteilen sich in eine einwöchige Qualifikationsphase und zehn Wettkampfwochen, in denen ihr an unterschiedlichen Veranstaltungen teilnehmt und pro Event drei Versuche erhaltet, um die Bestzeit zu ergattern. Alle weiteren Details zu den Leagues von „WRC Generations“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

„WRC Generations“ ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und zeigt sich passend zum Release im offiziellen Launch-Trailer.

