Final Fantasy XVI: Erscheinungstermin wird noch 2022 verkündet – Demo geplant

Leitende Entwickler von Square Enix haben in aktuellen Interviews neue Details zu „Final Fantasy XVI“ verraten. Zuerst teilte Hiroshi Takai gegenüber Famitsu mit, dass die Entwicklung des Action-Rollenspiels zu 95 Prozent abgeschlossen ist. Aktuell muss das Spiel nur noch ausführlich getestet werden. Dabei beheben die Entwickler grobe Fehler, technische Probleme und sonstige Bugs.

Ein Trailer noch in diesem Jahr

Bisher war lediglich von einer Veröffentlichung im Sommer 2023 die Rede. Bald soll dann ein genauer Termin bekanntgegeben werden. Genauer gesagt möchte das Unternehmen noch dieses Jahres einen neuen Trailer herausbringen und dabei den konkreten Release nennen.

Eine Verzögerung müssen die Spieler nicht befürchten: „Es wird nicht später als im Sommer sein, also machen Sie sich keine Sorgen“, lacht Producer Naoki Yoshida.

Aber warum lässt der Release noch rund ein Dreivierteljahr auf sich warten, wenn die Entwicklung fast abgeschlossen ist? Laut Yoshida ist das auf den physischen Release zurückzuführen.

„Ich war ein wenig überrascht, wie schnell wir den Goldstatus erreichen mussten. (Lacht.) Wenn man bedenkt, dass die Produktion der physischen Discs und der Versand in die ganze Welt mehrere Monate in Anspruch nimmt, nachdem wir den Goldstatus erreicht haben. Wenn wir also sagen, dass die Entwicklung zu 95 Prozent abgeschlossen ist, könnten manche sagen: ‚Dann bringen wir es eben sofort heraus‘, aber das ist die Realität…“

Im Übrigen bestätigte Yoshida gegenüber Dengeki Online eine geplante Demoversion für „Final Fantasy XVI“. Im Vorfeld erhalten Interessierte also die Gelegenheit, in das actionreiche RPG hineinzuschnuppern.

