God of War Ragnarök: Über 70 Zugänglichkeitsfunktionen sind enthalten

God of War Ragnarök:

Sony Santa Monica hat an jeden Spieler gedacht.

Fünf Tage noch bis zum Release von „God of War: Ragnarök“. Nachdem das mythologische Actionspiel in der Presse mehr als überzeugt hat, informiert Sony PlayStation jetzt über die Zugänglichkeit. Mehr als 70 entsprechende Funktionen sorgen für eine optimale Barrierefreiheit.

Um die Einstellung zu vereinfachen, können vier voreingestellte Menüs ausgewählt werden:

Für Spieler mit eingeschränktem Sehvermögen. Für schwerhörige oder gehörlose Spieler. Für Spieler, die empfindlich auf schnelle Bewegungen reagieren. Für körperlich eingeschränkte Spieler.

Dank Touchpad-Shortcuts, Voreinstellungen für die Steuerung und benutzerdefinierten Layouts hat jeder Spieler die maximale Kontrolle. Wirklich alles lässt sich individuell anpassen.

Bei schwierigen Aktionen hat Sony Santa Monica darauf geachtet, die Ermüdungserscheinungen zu verhindern. Alternative Eingaben machen das möglich, indem langes Halten und schnelles Drücken bestimmter Tasten reduziert wird.

Assistenten erleichtern das Gameplay

Zudem stehen Assistenten zur Auswahl, die das Gameplay weiter vereinfachen. Zum Beispiel behält der Kampfassistent das Ziel dauerhaft im Auge. Sollte jemand Probleme bei der Erkundung haben, kann er sich mit dem Navigations- oder dem Durchquerungsassistenten problemlos fortbewegen.

Untertitel samt verschiedenen Optionen dürfen natürlich nicht fehlen. So kann selbst ohne Ton ein originalgetreues Erlebnis dargestellt werden. Hierbei lässt sich sowohl die Farbe als auch die Größe der Untertitel anpassen.

Damit wichtige Elemente auch aus größerer Entfernung oder für Spieler mit einer Seheinschränkung sichtbar sind, werden zudem vielfältige Optionen geboten. Beispielsweise lassen sich Icons, die in der Umgebung angezeigt werden, deutlich vergrößern. Wer hingegen die hektischen Bewegungen aus einem bestimmten Grund reduzieren muss, kann das Wackeln der Kamera verringern oder ganz ausschalten.

Erstmals in der „God of War“-Reihe sind Audio-Hinweise verfügbar. Dadurch realisiert ein Spieler zügig, wann eine bestimmte Aktion ausführbar ist. Und dann gibt es noch die Screen-Reader-Funktion, mit der die Menünavigation erleichtert wird.

Auch der Sound, das HUD und die Schwierigkeit lassen sich an die eigene Vorstellung anpassen. Über die fünf enthaltenen Schwierigkeitsgrade haben wir am Montag berichtet.

Zum Schluss noch eine Nachricht vom Santa Monica Studio: „Die Förderung der Barrierefreiheit bei Spielen ist ein branchenweites Ziel. Was wir in God of War Ragnarök umsetzen konnten, wäre ohne das Wissen und die Unterstützung unserer vielen Partner nicht möglich gewesen. Wir möchten uns bei den weltweiten PlayStation Studios bedanken, deren Wissen von unschätzbarem Wert und eine Inspiration war – insbesondere bei den Teams von Naughty Dog und Insomniac Games.“

