Kojimas Overdose: Geleakte Bilder und Video zeigen Margaret Qualley – Update

Hideo Kojima soll an einem neuen Spiel namens "Overdose" arbeiten, zu dem in dieser Woche Bilder durchdrangen. Sie entstammen angeblich einem Teaser-Trailer.

Update: Das besagte Video fand inzwischen den Weg auf Youtube und kann nachfolgend angeschaut werden, bevor es mutmaßlich wieder gelöscht wird:

Meldung vom 3. November 2022: Aus Hideo Kojimas „Overdose“ sind einige Bilder aufgetaucht. Laut der Angabe des Insiders Tom Henderson wurden die Screenshots auf privaten Discord-Servern geteilt und stehen in Verbindung mit einem Video, über das er schon im Laufe des Sommers berichtete.

Das geleakte Bildmaterial stammt demnach aus einem Teaser, in dem Margaret Qualley in den Fokus rückt. Für Hideo Kojima ist sie eine vertraute Schauspielerin, da sie in seinem vorherigen Spiel „Death Stranding“ die Rollen von Mama und Lockne übernahm. Was genau es mit der Figur auf sich hat, die sie in „Overdose“ spielen wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Schon im Juni enthüllte Henderson die ersten Informationen zu „Overdose“, als er behauptete, frühes Filmmaterial einer von Qualley gespielten Figur gesehen zu haben, die mit einer Taschenlampe durch dunkle Korridore läuft. Die Szenen endeten mit einer Schrecksekunde und einem „Game Over“-Bildschirm, gefolgt von der Einblendung „A Hideo Kojima Game… Overdose“. Der Bericht wirkte glaubwürdig und Kojima Productions bat sogar darum, ihn zu entfernen.

Doch wer ist für den Leak verantwortlich? Laut Henderson gab es einen privaten Discord-Server von Spieleentwicklern, die nicht an diesem Projekt beteiligt waren, aber auf dem die Bilder kurzzeitig auftauchten, bevor sie vom Server gelöscht wurden.

UPDATE – A Polish publication has leaked several of Kojima’s game „Overdose“ on its website.https://t.co/oeXACDLJpk — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) November 3, 2022

Enthüllung im Dezember?

Die Leaks könnten darauf hindeuten, dass sich Hideo Kojima medienwirksam auf die Enthüllung von „Overdose“ vorbereitet, die im Rahmen der Game Awards 2022 erfolgen könnte. Die Show ist für den 8. Dezember geplant und wird einmal mehr von Geoff Keighley moderiert.

Wahrscheinlich werden wir auch mit dem Teaser keine wirkliche Erklärung zum Spiel bekommen. Immerhin hatte es Jahre gedauert, bis wir einen aussagekräftigeren Story-Trailer zu „Death Stranding“ zu Gesicht bekamen.

Fraglich ist außerdem, ob sich das Projekt an PlayStation-Spieler richtet: Im Juni 2022 kündigten Xbox und Kojima Productions eine neue Partnerschaft an, in deren Rahmen Kojima ein neues Videospiel für Xbox entwickeln wird, wie es „noch niemand zuvor erlebt oder gesehen“ habe. Der Titel soll die Möglichkeiten der Cloud nutzen.

Es wird gemutmaßt, dass es sich bei „Overdose“ um dieses Spiel handeln könnte – oder zumindest um eine Variante davon. Henderson verweist in diesem Zusammenhang auf Videoszenen, in denen ein Spieletester ein mobiles Gerät zum Spielen verwendet.

