The Entropy Centre: Portal-Alternative für PS5 und PS4 veröffentlicht – Launch-Trailer

Während „Portal“-Fans weiterhin auf ein neues Spiel der Reihe warten, können sie mit „The Entropy Centre“ in ein Abenteuer eintauchen, das zumindest in den Fußstapfen der bekannten Vorlage wandelt. Der Titel wurde in dieser Woche für Konsolen und PC veröffentlicht, was die Entwickler mit einem Launch-Trailer feiern, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereitsteht.

In „The Entropy Centre“ stehen Spieler unter anderem vor der Aufgabe, Gegenstände in der Zeit zurückzuschicken, um scheinbar unmöglich zu lösende Hindernisse und Rätsel zu überwinden. Zugleich gilt es, laut Hersteller ausgeklügelte Rätselräume zu lösen, die Spieler näher in das Zentrum einer gewaltigen Raumstation bringen.

Budgetpreis und positive Wertungen

Die Grundhandlung grob zusammengefasst: Ein Massenaussterben hat die Erde verwüstet und der zu steuernde Charakter scheint die letzte noch lebende Person zu sein, während die letzte Hoffnung der Menschheit im Mittelpunkt von The Entropy Centre liegt.

Der Preis von „The Entropy Centre“ liegt im PlayStation Store bei 24,99 Euro. Käufer erhalten nach der Zahlung des Betrages einen Zugriff sowohl auf die PS4- als auch auf die PS5-Version.

Doch lohnt der Kauf? Zur PC-Version wurden in den vergangenen Stunden die ersten Tests veröffentlicht, die für einen Metascore von 80 sorgten. Mit weiteren Tests dürfte sich der Score noch einmal verschieben. Letztendlich klingen die Fazits recht positiv.

COGconnected schreibt zum Beispiel: „Dies ist ein würdiger Nachfolger der Portal-Spiele von Valve. Es hat zwar nicht das Polishing und die Produktionswerte dieser Spiele, macht diese Mängel aber durch sein Gameplay wieder wett. Wenn ihr Portal liebt, werdet ihr The Entropy Centre zumindest mögen.“

Ähnlich sieht es PC Invasion: „The Entropy Centre ist bei weitem eines der besten First-Person-Puzzlespiele, die man spielen kann. Wenn das Genre etwas für dich ist, solltest du mit dem, was das Spiel zu bieten hat, zufrieden sein.“

„The Entropy Centre“ ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Nachfolgend steht der Launch-Trailer der Neuveröffentlichung zur Ansicht bereit.

