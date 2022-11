Final Fantasy XVI: Entwickler bestätigen Spielzeit und „New Game Plus“-Modus

In einem aktuellen Interview bestätigte Produzent Naoki Yoshida nicht nur, dass das 2023 erscheinende Rollenspiel "Final Fantasy XVI" mit einem "New Game Plus"-Modus versehen wird. Darüber hinaus nannte der Producer die geschätzte Spielzeit des Fantasy-Abenteuers.

In dieser Woche führten die kreativen Köpfe hinter „Final Fantasy XVI“ mehrere Interviews und nannten neue interessante Details zum Rollenspiel.

Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass abseits der Haupthandlung zahlreiche Nebenmissionen mit optionalen Geschichten auf euch warten. Im Gespräch mit EveryEye griff der für „Final Fantasy XVI“ verantwortliche Produzent Naoki Yoshida dieses Thema noch einmal auf und ging etwas näher auf den Umfang des Rollenspiels ein. Solltet ihr euch lediglich auf die Hauptgeschichte konzentrieren, dann wird sich die Spielzeit laut Yoshida auf knapp 40 Stunden belaufen.

Wer hingegen auch die Nebenquests und optionalen Herausforderungen meistern möchte, wird in etwa 70 Stunden beschäftigt sein.

DualSense-Features sorgen für eine immersive Spielerfahrung

Neben der von den Entwicklern geschätzten Spielzeit bestätigte Yoshida zudem einen „New Game Plus“-Modus, der es euch ermöglicht, die Kampagne von „Final Fantasy XVI“ nach dem erfolgreichen Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und den Großteil eurer errungenen Fortschritte und Inhalte zu übernehmen. Auch wenn der „New Game Plus“-Modus laut Yoshida die eine oder andere Überraschung bereit hält, sind die Nebenmissionen und optionalen Bosse nicht an diesen gekoppelt und können stattdessen im ersten Durchlauf gemeistert werden..

Abschließend ging Yoshida auf die exklusiven Features der PlayStation 5 ein und hob dabei die Unterstützung des DualSense-Controllers hervor. Vor allem das haptische Feedback wurde laut Yoshida intelligent in das Spielgeschehen eingebunden und soll so für eine immersive Spielerfahrung sorgen. Unter anderem werdet ihr dank des haptischen Feedbacks die Macht und Durchschlagskraft von Zaubern oder Beschwörungen in euren Händen spüren.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ erscheint im Laufe des Jahres 2023 für die PlayStation 5. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, nähert sich das Rollenspiel mit großen Schritten seiner Fertigstellung. Die offizielle Enthüllung des Releasetermins soll daher noch 2022 erfolgen.

Quelle: EveryEye

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren