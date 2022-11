Switch: Pokémon-Macher arbeiten offenbar an einem Projekt für den Nachfolger

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um einen Nachfolger zur Switch die Runde. Während Nintendo weiter schweigt, sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung der "Pokémon"-Macher von Creatures Inc. für frische Spekulationen.

Mittlerweile sind seit der offiziellen Markteinführung der Switch im März 2017 mehr als fünfeinhalb Jahre ins Land gezogen. Auch wenn Nintendo Anfang des Jahres darauf hinwies, dass sich die Switch weiterhin „in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet“, hielten sich in den letzten Monaten recht hartnäckig Gerüchte um einen Nachfolger.

Während der japanische Traditionshersteller zu diesem Thema weiter schweigt, sorgt eine aktuelle Stellenausschreibung der „Pokémon“-Macher von Creatures Inc. in diesen Tagen für neue Spekulationen. Mit dieser begibt sich das Studio auf die Suche nach einem 3DCG-Character-Modellierer.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in der Jobanzeige von „Forschung und Entwicklung für eine Hardware der nächsten Generation“ die Rede ist.

Nachfolger mit DLSS-Unterstützung und mehr?

Da es sich bei Creatures Inc. um ein Studio handelt, das im Jahr 1989 von Nintendo gegründet wurde und seitdem ausschließlich für den Hard- und Software-Hersteller entwickelt, liegt der Gedankengang nahe, dass sich die Stellenausschreibung in der Tat auf den Nachfolger der Switch bezieht. Dies wiederum dürfte die Frage aufwerfen, wie viele Entwicklerstudios beziehungsweise Publisher bereits in den Genuss entsprechender Dev-Kits kamen und an Titeln für den Nachfolger der Switch arbeiten.

Die letzten vermeintlichen Hinweise auf die neue Switch erreichten uns im März dieses Jahres, als der mögliche Nachfolger im Rahmen eines großen Nvidia-Leaks auftauchte. Hier war unter anderem von einer potenziellen Unterstützung von Nvidias DLSS 2.2 die Rede. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

Analysten gehen davon aus, dass spätestens im nächsten Jahr mit der offiziellen Enthüllung des Switch-Nachfolgers zu rechnen sei, da Nintendo aufgrund der mittlerweile betagten Hardware des Konsolen-Handheld-Hybriden Gefahr laufen könnte, den Anschluss beziehungsweise Kunden an die PlayStation 5 oder die Xbox Series X/S zu verlieren.

