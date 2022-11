UK-Charts: Modern Warfare 2 verteidigt den ersten Platz

Auch in der zweiten Woche nach dem Release belegt "Call of Duty: Modern Warfare 2" den Spitzenplatz in Großbritannien. Welche Spiele sich dahinter einreihen, zeigen die heute eingetroffenen Retail-Charts.

Der neue „Call of Duty: Ableger“ verkauft sich auch in seiner zweiten Verkaufswoche hervorragend. Im Vergleich mit der ersten Woche sind die Verkäufe um 42 Prozent zurückgegangen, was relativ wenig ist. Zudem verkaufte sich das Spiel um 40 Prozent besser als „Vanguard“.

Schon jetzt ist „Call of Duty: Modern Warfare 2“ ein riesiger Erfolg: Schon in den ersten drei Tagen wurden ganze 800 Millionen US-Dollar eingenommen.

Weil „FIFA 23“ am erfolgreichen Shooter nicht vorbei kommt, muss sich die Fußballsimulation erneut mit Platz zwei zufriedengeben. Mit 12 Prozent sind die Verkäufe leicht zurückgegangen.

Gleich mehrere Switch-Titel durften sich über einen Anstieg der Verkäufe freuen. Dazu gehören „Mario Kart 8 Deluxe“ (35 Prozent), „Splatoon 3“ (19 Prozent) und „Nintendo Switch Sports“ (54 Prozent). Zudem sind „Animal Crossing: New Horizons“ und „MineCraft“ zurück in den Top 10.

Neuerscheinungen sehen wir nicht in dieser Woche. Immerhin kann sich „Gotham Knights“ noch in den Charts halten, das am 21. Oktober erschienen ist. Auf dem letzten Platz sehen wir noch „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“, das seit Monaten immer wieder in den Charts auftaucht.

Die Top 10 aufgelistet

(1) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2) FIFA 23 (6) Mario Kart 8 Deluxe (8) Nintendo Switch Sports (9) Splatoon 3 (7) Mario + Rabbids Spark of Hope (11) Animal Crossing: New Horizons (12) MineCraft (Switch) (5) Gotham Knights (10) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

