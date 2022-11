Death Stranding: Spielerzahlen erreichen den nächsten großen Meilenstein

Mit „Death Stranding“, das zunächst für die PlayStation 4 und anschließend auch für den PC sowie die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, stellte der japanische Game-Designer Hideo Kojima ein weiteres Mal seinen Hang zu außerwöhnlichen Spielerfahrungen unter Beweis.

Auch wenn mit dem grundlegenden Gameplay von „Death Stranding“ nicht alle etwas anfangen konnten, erreichten die Spielerzahlen laut offiziellen Angaben nun den nächsten großen Meilenstein. So wurden die verschiedenen Versionen des Titels von zehn Millionen Spielern beziehungsweise Spielerinnen gespielt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich „Death Stranding“ auch zehn Millionen Mal verkaufte.

Schließlich wurde das ungewöhnliche Abenteuer in der Vergangenheit über Abo-Angebote wie PlayStation Plus oder den PC Game Pass angeboten.

Wie geht es mit der Marke weiter?

Wann und in welcher Form es mit der „Death Stranding“-Reihe weitergehen wird, ist aktuell noch unklar. Im Mai dieses Jahres wies der Schauspieler Norman Reedus, der in „Death Stranding“ den Protagonisten Porter Bridges verkörperte, darauf hin, dass die Arbeiten am Nachfolger bereits angelaufen sind. Eine Aussage, die Hideo Kojima mit einem kryptischen Tweet kommentierte.

Als klassische Falschmeldung bezeichnete die japanische Designer-Legende kürzlich das Gerücht, dass er sich mit der Idee eines Stadia-exklusiven „Death Stranding“-Nachfolgers an Google wandte. Geht es nach dem Industrie-Insider „Dusk Golem“, dann entsteht „Death Stranding 2“ derzeit unter dem Codenamen „Ocean“ und erscheint exklusiv für die PlayStation 5.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben des Insiders bisher jedoch nicht. Spekuliert wird, dass Kojima möglicherweise im Rahmen der The Game Awards 2022 am 8. Dezember 2022 mit von der Partie sein und „Death Stranding 2“ offiziell ankündigen könnte.

