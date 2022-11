Project Cars: Electronic Arts stampft die Reihe ein

Electronic Arts gibt die „Project Cars“-Reihe auf, wie Gamesindustry berichtet. Laut der Angabe der Publikation wurde die Ankündigung zunächst intern getroffen.

Die von den Slightly Mad Studios entwickelte Serie startete im Jahr 2015, bevor das Studio 2019 von Codemasters übernommen wurde. Im Februar 2021 wiederum gab Electronic Arts den Abschluss der Codemasters-Übernahme bekannt. Der Kaufpreis lag bei 1,2 Milliarden US-Dollar.

Live-Dienste und Open World im Fokus

In einer Erklärung zur Einstellung heißt es von EA: „Heute haben wir intern ein Update für unser Rennsport-Portfolio angekündigt. Nach einer Bewertung des nächsten Project Cars-Titels und seines längerfristigen Wachstumspotenzials haben wir die Entscheidung getroffen, die weitere Entwicklung und Investition in die Franchise einzustellen.“

Electronic Arts möchte den Fokus auf Bereiche legen, in denen man davon ausgeht, dass die Spieler am ehesten angesprochen werden können.

„Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken in unserem Rennsportportfolio, insbesondere auf lizenziertes geistiges Eigentum und Open-World-Erlebnisse, und bauen unsere Franchises aus, um mit langfristigen Live-Diensten, die globale Communities einbinden, sozialer zu werden“, so EA weiter.

Angesichts der sich „ändernden Erwartungen der Fans“ habe man die Notwendigkeit erkannt, die Spiele über das reine Spielen hinaus weiterzuentwickeln und den Fans Erlebnisse zu bieten, bei denen sie „auch zuschauen, etwas schaffen und sich mit ihren Freunden verbinden“ können.

Related Posts

Als Slightly Mad vor drei Jahren von Codemasters übernommen wurde, beschäftigte das Studio etwa 150 Mitarbeiter. Laut Electronic Arts sollen die Mitglieder des Teams in geeignete Rollen versetzt werden.

„Wir arbeiten mit allen, die von dieser Entscheidung betroffen sind, zusammen, um sie in geeigneten Positionen in unserem EA Sports- und Rennsport-Portfolio sowie in anderen Bereichen von EA unterzubringen, wo immer wir können. Unsere Priorität liegt nun darin, unsere Mitarbeiter während dieses Übergangs so gut wie möglich zu unterstützen“, so EA weiter.

Weitere Meldungen zu Electronic Arts:

Das erste „Project Cars“ kam 2015 auf den Markt. Zwei Jahre später folgte eine Fortsetzung. „Project Cars 3“ erschien 2020, konnte aber nicht mehr an die Erfolge der Vorgänger anknüpfen. Sämtliche Spiele wurden von Bandai Namco veröffentlicht, bevor Codemasters von EA übernommen wurde.

Weitere Meldungen zu Project Cars.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren