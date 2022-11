Sackboy A Big Adventure: Release von God of War Ragnarök wird mit neuen Outfits gefeiert

Am morgigen Mittwoch wird "God of War: Ragnarök" endlich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erscheinen. Zur Feier des Tages bekommt der 3D-Plattformer "Sackboy: A Big Adventure" Outfits im optischen Stil des neuen Kratos-Abenteuers spendiert.

Am morgigen Mittwoch hat die Wartezeit ein Ende und der ambitionierte Action-Titel „God of War: Ragnarök“ wird endlich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Wie Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Sumo Digital bekannt gaben, wird der Release von „God of War: Ragnarök“ in der Welt von „Sackboy: A Big Adventure“ mit neuen Outfits gefeiert, die ab morgen verfügbar sind und von allen Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden können.

Die neuen Outfits ermöglichen es euch, den knuffigen Protagonisten Sackboy in Kratos, Atreus oder Freya zu verwandeln.

Internationale Tests versprechen ein packendes Finale

Bereits in der vergangenen Woche wurden die internationalen Reviews zu „God of War: Ragnarök“ veröffentlicht, denen sich entnehmen ließ, dass den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios ein weiteres Mal der große Wurf gelang. So sind sich die Tester einig, dass „Ragnarök“ Kratos‘ Abstecher in die nordische Mythologie zu einem packenden Finale geführt wird und sowohl technisch als auch spielerisch überzeugt.

Auf Metacritic bringt es „God of War: Ragnarök“ aktuell auf eine Durchschnittswertung von beeindruckenden 94 Punkten. Die Geschichte dreht sich unter anderem um Atreus‘ Suche nach Wissen, das ihn in die Lage versetzen soll, Lokis Prophezeiung zu verstehen. Gleichzeitig muss sich Kratos entscheiden, ob er sich weiterhin von der Angst, seine Fehler zu wiederholen, gefangen halten lassen will, oder ob er sich daraus befreit, um für Atreus der Vater zu sein, den er braucht.

Wie „God of War: Ragnarök“ in unserem Test abgeschlossen hat, erfahrt ihr hier.

ˢᵃᶜᵏ! Wrap up warm for Fimbulwinter with Kratos, Atreus and Freya costumes for Sackboy: A Big Adventure, available on November 9th to celebrate the launch of #GodOfWarRagnarok. pic.twitter.com/HT1dznhb4C — PlayStation (@PlayStation) November 7, 2022

