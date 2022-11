The Last of Us: Schauspieler verspricht „eine der besten Stunden Fernsehen“

The Last of Us:

Sony Pictures, HBO und Naughty Dog präsentieren uns in knapp zwei Monaten die Serienadaption des Videospielklassikers "The Last of Us". Laut dem Schauspieler Murray Bartlett versteckt sich dahinter eine wundervolle Arbeit.

Anfang des kommenden Jahres werden wir Joels und Ellies Reise in den Westen der USA in Form einer TV-Serie miterleben können, wenn „The Last of Us“ auf HBO die Erstausstrahlung feiert. Hierzulande wird man über Sky sowie WOW die ganze erste Staffel verfolgen können.

Eine zarte und menschliche Geschichte

In einem aktuellen Interview mit Collider sprach der Schauspieler Murray Bartlett, der in der Serie Frank verkörpern wird, über die Drehbücher sowie die Besetzung des kommenden Dramas. Dabei lobt er ein bestimmtes Skript, das seiner Aussage nach „eine der besten Stunden Fernsehen“ sei, die er jemals gelesen habe. Es sei einfach „wunderschön geschrieben.“

Trotz der „Zombie-Kreaturen“ würde die Zuschauer eine zarte und menschliche Erzählung erwarten, die in Bartletts Augen „etwas ganz Besonderes“ sein wird. Auch wenn er selbst noch nichts von der Serie gesehen hat, ist er sehr stolz auf die Arbeit, die das Team geleistet habe.

Obwohl sich der Schauspieler selbst nicht als Gamer bezeichnen würde und „The Last of Us“ auch nicht gespielt hat, hat er sich für seine Rolle ausgiebig mit dem Spiel beschäftigt. Dabei hat er ein sehr filmisches Werk entdeckt, das fantastische Charaktere sowie eine „erstaunliche, komplizierte Geschichte mit wirklich tiefgründigen Themen“ beinhaltet.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

All diese Elemente seien auch wundervoll in die Serie eingebaut worden, indem das Team sehr viel Liebe und Ressourcen in die Umsetzung gesteckt habe. Er geht davon aus, dass „The Last of Us“ eine „fantastische Show“ werden wird.

Ab dem 15. Januar 2023 werden wir sehen können, ob HBOs Serienadaption tatsächlich den Vorschusslorbeeren gerecht werden kann und die Fans wie einst das eigentliche Spiel begeistern kann.

Quelle: Collider (via GameSpot)

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren