God of War Ragnarök: PlayStation Studios gratulieren mit Artworks zum Release

Heute war es endlich so weit: Der neue "God of War"-Ableger ist für PS5 und PS4 erschienen. Zu diesem Anlass haben die Kollegen des Sony Santa Monica Studios schicke Artworks veröffentlicht, um die Veröffentlichung zu feiern.

Das Warten hat ein Ende! Denn ab sofort ist das Finale von Kratos und Atreus in der nordischen Mythologie für PlayStation erhältlich.

Wie es bei First-Party-Releases von Sony üblich ist, haben die verschiedenen PlayStation Studios zur Veröffentlichung gratuliert. Getan haben sie das, indem sie jeweils ein ansehnliches Artwork plus ein paar nette Worte an ihre Kollegen richteten. In diesem Fall darf sich das Sony Santa Monica Studio über die Gratulationen freuen.

Kratos und andere PlayStation-Helden vereint

Den Anfang machte Media Molecule, die ihren Tweet mit einem Zitat begonnen haben: „Das Schicksal bindet dich nur, wenn du es zulässt.“ Diesen Hinweis erhält Kratos von Kriegsgott Tyr im Laufe des Abenteuers. Im Gegensatz zu den anderen Studios haben sie sogar eine animierte Grafik erstellt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Danach präsentierte das Bend Studio ihre Zeichnung. Hier flüchten das göttische Vater-Sohn-Duo und Deacon St. John aus „Days Gone“ vor dem Wolf Fenrir.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Als Nächstes ist Pixel Opus dran, die das neue Sony-Adventure als „eiskaltes Meisterwerk“ bezeichnen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Auch Firesprite hat sich die Mühe gemacht, ein künstlerisches Werk für „God of War: Ragnarök“ zu erschaffen. Darauf sehen wir, wie Kratos, Atreus und Mimir auf spezielle Art Marshmallows grillen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Jetzt ist Naughty Dog an der Reihe. Auf ihrem Artwork haben sich Kratos und sein Sohn mit Joel und Ellie zusammengeschlossen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Sucker Punch ist ebenfalls mit einer coolen Grafik vertreten. Hier gesellt sich Jin Sakai aus „Ghost of Tsushima“ zu den beiden Halbgöttern. Darauf antwortete das Santa Monica Studio: „Mit Jin an unserer Seite können wir nicht verlieren!“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Zuletzt zeigt das Team von Insomniac Games, was sie kreiert haben. Auf ihrer Zeichnung strecken Kratos und der Lombax Ratchet ihre bekannten Waffen in die Höhe.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu „God of War Ragnarök“:

Satte 94 Punkte räumte das mythologische Action-Adventure in der Presse ab. Unser hauseigener Testbericht schließt sich dem voll und ganz an: 9,5 von zehn möglichen Punkten vergab Sven, wozu er unter anderem schrieb: „Mit dem Abschluss der nordischen Saga erwartet euch ein in so ziemlich jeder Hinsicht sehr gutes Action-Abenteuer, das seinem großen Namen gerecht wird.“

Weitere Meldungen zu God of War Ragnarök.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren