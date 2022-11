Project CARS: Gründer der Slightly Mad Studios kritisiert das Aus der Reihe

In dieser Woche gab Electronic Arts bekannt, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, sowohl die Entwicklung von „Project CARS 4“ als auch die Rennspielreihe an sich einzustellen.

Ein Schritt, den die Entscheidungsträger des US-Publishers mit dem geringen Wachstumspotenzial der Franchise begründeten. Via Twitter meldete sich nun auch Ian Bell, der Gründer der Slightly Mad Studios, zu Wort und kritisierte die Entscheidung EAs offen. Sarkastisch merkte er an, dass sich Electronic Arts hier „ein weiteres Mal von seiner großartigen Seite gezeigt habe“.

„Wie sehen diese Zahlen (sorry, ich meine Menschen mit Hoffnungen, Träumen und Familien) am Ende dieser Tabellenkalkulationen aus?“, führte Bell aus.

Ein Nutzer wies Bell in der Kommentarsektion darauf hin, dass die Slightly Mad Studios das Schicksal der Rennspielserie mit „Project CARS 3“ im Prinzip selbst besiegelt hätten. Bekanntermaßen handelte es sich bei den ersten beiden Ablegern der Reihe noch um realistische Simulationen, während „Project CARS 3“ deutlich arcadelastiger ausfiel und seine Kernanhängerschaft mit dem neuen Gameplay-Ansatz verschreckte. Ein Vorwurf, den Bell so allerdings nicht stehen lassen wollte.

Stattdessen entgegnete er: „Ich stimme dir nicht zu. Ihr werdet das nicht wissen, aber ich habe lautstark dafür plädiert, Project CARS 3 einen anderen Namen zu geben, um es von der ‚Hardcore-Sim-Reihe‘ zu unterscheiden. Ich wurde von einer ‚Marketingabteilung‘ überstimmt (war daran nicht gewöhnt). Ich habe auch angekündigt, dass es ein spiritueller Nachfolger von Shift sein würde.“

Ian Bell gründete die Slightly Mad Studios im Jahr 2009 und war maßgeblich an der knapp 30 Millionen US-Dollar teuren Übernahme des Studios durch den Publisher Codemasters im Jahr 2019 beteiligt. Im Oktober des vergangenen Jahres wiederum entschloss sich Bell dazu, das Studio zu verlassen.

EA, keeping on being awesome… I said my bit and I stand by every word as they continue to prove them.

How are those numbers (sorry I mean people, with hopes, dreams and families) looking, at the bottom of those the spreadsheets?

— Ian Bell – Something Unique and massive coming. (@bell_sms) November 8, 2022