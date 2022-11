PS5: DualSense-Controller im God of War Ragnarök-Look verfügbar

Passend zum Launch von "God of War Ragnarök" kann eine neue Edition des DualSense-Controllers der PS5 gekauft werden. Sie wurde optisch an das neue Kratos-Abenteuer angepasst.

„God of War Ragnarök“ kam heute unter anderem für die PlayStation 5 auf den Markt. Begleitet wird der Titel von einer neuen Edition des DualSense-Controllers, der ab sofort bei verschiedenen Händlern gekauft werden kann.

Controller ab sofort bestellbar

Spieler, die den DualSense in der „Ragnarök Limited Edition“ in ihren Besitz bringen möchten, können ab sofort eine Bestellung aufgeben. Möglich ist das unter anderem bei Media Markt, Amazon und Saturn, die wir nachfolgend verlinkt haben.

Bei Media Markt und Saturn werden für den limitierten PS5-Controller 74,99 Euro verlangt. Es ist abgesehen von besonderen Angeboten der Standardpreis des Dualsense. Amazon verlangt momentan fünf Euro mehr.

Beim DualSense in der „Ragnarök“-Edition ließ sich Sony von der nordischen Welt Midgard inspirieren. Der PS5-Controller zeichnet sich durch seinen zweifarbigen Look in weißer und blauer Farbe aus. Als Eyecatcher dient eine Bären- und Wolf-Insignie, die auf dem Touchpad abgedruckt ist.

Falls ihr vor dem Kauf einen Blick auf den Controller werfen möchtet, werdet ihr nachfolgend fündig:

PS5-Bundle mit God of War Ragnarök

Zum Launch von „God of War Ragnarök“ wurde ebenfalls ein passendes PS5-Bundle veröffentlicht, das unter anderem bei Amazon gelistet ist. Für schlappe 949 Euro können zahlungswillige Spieler dort momentan zuschlagen.

Auch Medimax hat das Bundle gelistet, allerdings scheint es in den meisten Filialen nicht vorrätig zu sein. Eine weitere Möglichkeit besteht theoretisch bei PlayStation Direct. Doch auch dort erfolgte ein zügiger Ausverkauf.

Weitere Meldungen zu DualSense, God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren