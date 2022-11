Destiny 2: Darum gibt es im Spiel derzeit keine geheimen Missionen mehr

In „Destiny 2“ gibt es schon seit einer Weile keine geheimen Missionen mehr. Wie David Aldridge, Head of Engineering bei Bungie, kürzlich auf Reddit verriet, sei es einfach zu teuer, die Missionen vor den Dataminern zu verstecken.

In der letzten Woche hat Bungie in „Destiny 2“ ein Community-Event rund um die notorisch-chaotische Waffe Telesto veranstaltet. Während einige Spieler hofften, dass sich hinter der Veranstaltung eine neue Quest oder eine geheime Mission verbergen würde, beendeten die Entwickler das Event nur mit einem neuen Emblem, das über die Bungie-Homepage freigeschaltet werden kann (9LX-7YC-6TX).

Wie David Aldridge, Head of Engineering bei Bungie, vor ein paar Tagen bei einem AMA bei Reddit verriet, würden zu viele Ressoucen für Missionen wie „Whisper of the Worm“ oder „Zero Hour“ draufgehen. Denn viele mit der Quest zusammenhängende Dinge müssten erst einmal vor den Dataminern versteckt werden.

Ressourcen sollen für „coolere“ Dinge eingesetzt werden

Ein Nutzer fragte bei dem AMA, wie schwierig es sei, Geheimnisse und geheime Missionen in „Destiny 2“ zu verschlüsseln, um Datamining zu verhindern und ob dies etwas sei, woran die Entwickler arbeiten. Aldridge antwortete, dass es „einfach teuer“ ist, alles zu verschlüsseln, was mit einer geheimen Mission zu tun hat.

In seinem Betrag erklärte Aldridge die verschiedenen Zusammenhänge, die alle verhüllt werden müssten. So müssten die Quest und der jeweilige Ort versteckt werden. Doch dann gebe es ja auch noch Belohnungen und einen dazugehörigen Flavor-Text. Es folgen Audiobestandteile, die in einer separaten Pipeline für die Lokalisierung verwaltet werden sowie Quests, die das wiederholte Abschließen der Mission erfordern. Am Schluss würden die Validierungssysteme verrücktspielen, weil die Devs durch die verschiedenen Verschlüsselungen Löcher in die Inhaltssets gebohrt haben.

„Wie bei den meisten Dingen ist das alles lösbar, es ist nur teuer. Und bisher sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoller ist, stattdessen mehr Geld für andere coole Erlebnisse auszugeben“, so David Aldridge. „Das alles wäre viel billiger gewesen, wenn wir es in der Phase des Systemdesigns bedacht und mehr Modularität um Dinge herum erzwungen hätten, die wir in der Zukunft vielleicht geheim halten wollen. Aber wir hatten damals viele andere Prioritäten im Kopf und sahen den zukünftigen Wert von Geheimnissen und Überraschungen nicht voraus.“

Nachdem seine Aussage für Bestürzung in der Community sorgte, hinterließ Aldrige doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Auch wenn es jetzt noch zu teuer sei, was Zeit und Ressourcen angeht, „könnte sich das in Zukunft ändern und ich habe noch nicht gesehen, dass das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Verschlüsselung in die Entscheidung einfließt, ob wir geheime Missionen machen. Schließlich gibt es auch andere Überraschungen, wie etwa erzählerische Wendungen und Leaks lassen uns nicht von solchen zurückschrecken.“

Quelle: Reddit, TheGamer, TGP

