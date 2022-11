No Man’s Sky: Erscheint zum Launch für PSVR2

Das Weltraumabenteuer "No Man's Sky" wird bekanntermaßen auch eine PlayStation VR2-Version erhalten. Nun hat Hello Games auch den Termin offiziell bestätigt.

Vor kurzem hatte Sony Interactive Entertainment offizielle Details zum kommenden Virtual Reality-Headset „PlayStation VR2“ enthüllt. Unter anderem nannte man den Preis, den Erscheinungstermin sowie zwei Spiele, die von Beginn an erhältlich sein werden. Da war die Rede von „Horizon: Call of the Mountain“ und „Cities VR: Enhanced Edition“.

Nutzt die Leistung der PS5

Jedoch hat das britische Entwicklerstudio Hello Games gegenüber Eurogamer bestätigt, dass auch das Weltraumabenteuer „No Man’s Sky“ bereits zum Launch der neuen Hardware am 22. Februar 2023 verfügbar sein wird. Das dazugehörige Update ist mindestens seit Juni in Entwicklung, da die Entwickler zu der Zeit verraten hatten, dass man eine verbesserte VR-Erfahrung in Arbeit hat, die die Leistung der PlayStation 5 ausnutzen soll.

Dementsprechend können sich die PSVR2-Nutzer auf eine besondere Erfahrung freuen, die sie in die Weiten des Weltalls schicken wird. In den letzten Jahren hatte Hello Games das Spiel mit zahlreichen neuen Funktionen erweitert, sodass es sich lohnt noch einmal in das Abenteuer hineinzuschauen, wenn man es lange Zeit zur Seite gelegt hatte.

Allerdings haben die Entwickler noch nicht im Detail enthüllt, welche Verbesserungen das PSVR2-Update mit sich bringen wird. Sobald entsprechende Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

