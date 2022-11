Switch 2: Nintendos Miyamoto über eine mögliche Abwärtskompatibilität

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, wird hinter den Kulissen bereits eifrig an einem Nachfolger zur Nintendo Switch gearbeitet.

Im Rahmen einer Investorenkonferenz verlor Nintendos Game-Designer Shigeru Miyamoto ein paar Worte über den Nachfolger der Switch und ging dabei auf eine mögliche Abwärtskompatibilität ein. Laut Miyamoto ist es dank der modernen Technologie mittlerweile deutlich einfacher, eine Abwärtskompatibilität anzubieten als noch auf älteren Systeme.

Ob diese in der Tat geboten wird, bleibt laut Miyamoto jedoch abzuwarten, da der Fokus von Nintendo auch weiterhin auf neuen Spielerfahrungen liegen wird.

Nintendo plant einzigartige Konzepte

Miyamoto weiter: „Trotzdem liegt die Stärke von Nintendo in der Erschaffung neuer Unterhaltung. Wenn wir also in der Zukunft neue Hardware herausbringen, dann planen wir, weiterhin neues und einzigartiges Gameplay anzubieten, das auf bestehender Hardware nicht realisierbar ist.“ Aussagen, die andeuten könnten, dass Nintendo mit dem Nachfolger der Switch erneut eigene Wege geht und eine Hardware beziehungsweise Plattform anbietet, die sich spürbar von der Switch abhebt.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Switch-Nachfolgers zu rechnen ist, steht weiterhin in den Sternen. Vor ein paar Wochen wies Nintendo zwar darauf hin, dass sich die Switch noch „in der Mitte ihres Lebenszyklus befindet“, aufgrund der mittlerweile betagten Hardware der im März 2017 veröffentlichten Konsole wurden zuletzt aber immer deutlichere Rufe nach einem Nachfolger laut.

Analysten und Experten gehen davon aus, dass die Ankündigung des Switch-Nachfolgers im Laufe des kommenden Jahres erfolgen wird. Offiziell bestätigt wurde dahingehend allerdings noch nichts.

