God of War Ragnarök: Humor war für die Entwickler ein wichtiger Faktor

In einem Interview blickte Game-Director Eric Williams auf die Arbeiten an "God of War: Ragnarök" zurück. Wie Williams ausführte, war es den Entwicklern wichtig, die emotionale Geschichte des Nachfolgers durch Humor anzureichern und so für einen gewissen Kontrast zu sorgen.

In dieser Woche wurde „God of War: Ragnarök“ endlich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Für den verantwortlichen Game-Director Eric Williams Grund genug, in einem Interview noch einmal auf die Arbeiten am Nachfolger zurückzublicken.

Wie Williams ausführte, war es den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios wichtig, die packende und emotionale Geschichte von „God of War: Ragnarök“ durch kleinere humoristische Elemente aufzulockern. Hier zog Williams einen Vergleich mit dem Science-Fiction-Klassiker „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ aus dem Jahr 1980, der laut dem Game-Director durchweg düster und zum Teil recht tragisch ausfiel.

Doch während die Handlung von „Star Wars“ in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ weitererzählt wird, handelt es sich bei „God of War: Ragnarök“ um den Abschluss einer Geschichte.

Entwickler gehen von Meme-Potenzial aus

Daher ging es ab der Mitte des Spiels darum, die Atmosphäre von „God of War: Ragnarök“ zwischenzeitlich ein wenig aufzulockern. Williams weiter: „Wir fingen an, damit herumzuspielen, und gingen darauf ein, dass Kratos buchstäblich der mächtigste heterosexuelle Mann in einer Komödie ist, den ihr je gesehen habt. Bis zu dem Punkt, an dem er Dinge tut, die so typisch für ihn sind, dass ihr ihn einfach nur noch auslacht.“

Laut Williams dürfen wir uns in „God of War: Ragnarök“ über Szenen freuen, die zum Teil reichlich absurd sind und daher entsprechendes Meme-Potenzial mit sich bringen. Aus Spannungsgründen soll auf diese Szenen hier jedoch nicht eingegangen werden. „God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich. Warum den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios sowohl technisch als auch spielerisch ein weiteres Mal der große Wurf gelang, verraten wir euch in unseren ausführlichen Test.

Ganz rund verlief der Launch von „God of War: Ragnarök“ übrigens nicht. Stattdessen klagten Käufer vereinzelt darüber, dass ihre Sammler-Editionen ohne das Spiel an sich ausgeliefert wurden.

