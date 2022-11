Call of Duty Warzone 2.0: Der Launch-Trailer zum neuen Battle-Royale-Shooter

Call of Duty Warzone 2.0:

Bevor am 16. November das neue „Warzone“ erscheint, hat Activision Blizzard einen spektakulären Launch-Trailer hochgeladen. Worauf ihr euch im neuen Battle-Royale-Titel einstellen könnt, zeigen die actionreichen Spielszenen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eine komplett neue Karte dürfen die Spieler erkunden. Dieses Mal finden die Gefechte nicht nur an Land oder in der Luft statt, sondern auch im Wasser. Nicht nur schwimmen können die Operators, sondern auch tauchen. Für abwechslungsreiche Gefechte ist also definitiv gesorgt.

Neue Fahrzeuge sowie Boote sind ebenfalls vorhanden. Zudem sehen wir einen Zug, der vermutlich wie im Vorgänger jede Menge Loot enthält.

DMZ-Modus startet am selben Tag

Neben „Warzone 2.0“ startet am Mittwoch auch der gänzlich neue DMZ-Modus. Es ist ein PvPvE-Modus, der auf dem selben Schlachtfeld ausgetragen wird. Die verschiedenen Trupps müssen hier fraktionsbasierte Aufträge erledigen und möglichst wertvolle Gegenstände einsammeln. Dabei bekommen sie es sowohl mit Bots als auch mit menschlichen Spielern zu tun. Das Gameplay dieses neuen Modus haben kürzlich mehrere Streamer enthüllt.

Gleichzeitig startet am besagten Tag die erste Season von „Modern Warfare 2“ und „Warzone 2.0“. Über die genauen Details könnt ihr euch hier informieren.

Weitere Meldungen zu „Call of Duty“:

„Call of Duty Warzone 2.0“ wird als Free-2-Play-Titel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Seit 19 Uhr kann übrigens der Preload vorgenommen werden, damit ihr zum Release pünktlich loslegen könnt.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Warzone 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren