Final Fantasy XVI: Clive Rosfield ist nicht der einzige spielbare Protagonist

In einem Interview nannte Creative-Director Kazutoyo Maehiro ein weiteres interessantes Detail zum 2023 erscheinenden Rollenspiel "Final Fantasy XVI". Wie bestätigt wurde, wird es sich bei Clive Rosfield nicht um den einzigen spielbaren Protagonisten handeln.

Bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Final Fantasy XVI“ im Jahr 2020 wurde bekannt gegeben, dass der Charakter Clive Rosfield als Protagonist des Rollenspiels fungieren wird.

Wie der ausführende Creative-Director Kazutoyo Maehiro im Interview mit GameWatch enthüllte, wird es sich bei Clive nicht um den einzigen spielbaren Hauptcharakter des Fantasy-Abenteuers handeln. Stattdessen wird euch die Möglichkeit geboten, noch einen zweiten Protagonisten zu steuern. Dieser wird allerdings nicht über die komplette Kampagne zu Verfügung stehen.

Stattdessen zog Maehiron einen Vergleich mit „Final Fantasy XII“, wo ihr zunächst Reks durch den Prolog dirigiert, ehe der Staffelstab an seinen Bruder Vaan überreicht wurde, der für den Rest des Abenteuers die Hauptrolle einnahm.

Der Releasetermin wird noch dieses Jahr enthüllt

Nähere Details zu dem zweiten spielbaren Charakter wollte Square Enix‘ Creative-Director aus Spannungsgründen allerdings nicht nennen. Wann „Final Fantasy XIV“ erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Allerdings wiesen die Entwickler vor wenigen Tagen darauf hin, dass die Arbeiten an dem Rollenspiel so gut wie abgeschlossen sind. Daher soll der Releasetermin noch in diesem Jahr enthüllt werden.

Denkbar wäre, dass die Ankündigung des Releasetermins im Zuge der The Game Awards 2022 vorgenommen wird, die am 8. Dezember 2022 stattfinden. Ebenfalls bestätigt wurde in den vergangenen Tagen, dass eine Demo zu „Final Fantasy XVI“ geplant ist, die interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit bieten wird, das Rollenspiel vor dem Kauf zunächst ausführlich anzuspielen. Weitere Details zu den Inhalten und dem Veröffentlichungszeitraum der Probefassung werden laut Square Enix zu gegebener Zeit folgen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

„Final Fantasy XVI“ ist für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen und wird aufgrund eines entsprechenden Deals zwischen Sony Interactive Entertainment und Square Enix über einen Zeitraum von sechs Monaten zeitexklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: GameWatch

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren