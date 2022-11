God of War Ragnarök: Accolades-Trailer zelebriert die Traumwertungen

In der vergangenen Woche bereiteten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Santa Monica Studios der Wartezeit der Anhängerschaft endlich ein Ende und veröffentlichten „God of War: Ragnarök“ für die PlayStation-Konsolen.

Wenige Tage später ließen die beiden Studios den offiziellen Accolades-Trailer folgen, der wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht. In dem besagten Trailer warten nicht nur ausgewählte Spielszenen aus „God of War: Ragnarök“ auf euch. Darüber hinaus feiern die Verantwortlichen hinter dem Action-Titel noch einmal das erfolgreiche Abschneiden in den internationalen Reviews.

Auch in unserem Test bescheinigten wir „God of War: Ragnarök“, dass es den Machern der Santa Monica Studios einmal mehr gelang, unsere Erwartungen zu übertreffen. Den ausführlichen Test zum packenden Abenteuer von Kratos und Atreus findet ihr hier.

Atreus auf der Suche nach Weisheit

Die Handlung von „God of War: Ragnarök“ schließt nahtlos an die Geschehnisse von „God of War“ aus dem Jahr 2018 an. Die Geschichte dreht sich zum einen um Kratos‘ Sohn Atreus, der sich auf der Suche nach Weisheit befindet, die ihn in die Lage versetzt, die Prophezeiung von Loki endlich zu verstehen.

Darüber hinaus wird Kratos laut den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios vor der Frage stehen, ob er sich endlich den Dämonen seiner Vergangenheit stellt und der Vater wird, den Atreus so dringend benötigt. Im Laufe eures Abenteuers bereist ihr unter anderem die Welten des Lebensbaumes Yggdrasil und stellt euch dort mächtigen Gegnern, die ihr unter anderem mit eurem wuchtigen Schild und Kratos‘ Leviathan-Axt in die Schranken weist.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarök:

„God of War: Ragnarök“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und wurde pünktlich zum Release mit dem umfangreichen Update auf die Version 2.00 bedacht. Der offizielle Changelog verrät euch, welche Fehlerbehebungen und Verbesserungen im Detail vorgenommen wurden.

